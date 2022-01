La rectora recuerda por escrito a todo el profesorado que los exámenes son presenciales

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha decidido recordar por escrito a todos los profesores que los exámenes son presenciales y que se garantiza el campus como espacio seguro.

Las evaluaciones del cuatrimestre han comenzado esta semana envueltas en la polémica, al haber optado uno de los profesores por realizar el examen online para evitar riesgos de contagios, como declaró a este diario el docente.

La máxima autoridad de la UA ha optado por remitir un correo a los docentes para recalcar la normativa vigente al respecto "con la confianza en que el periodo de exámenes transcurrirá con la mayor normalidad, quedo a su disposición y le envío un cordial saludo", concluye la rectora.

Su comunicado es fruto de las consultas que ha recibido el Rectorado sobre la posiblidad de hacer pruebas online como el curso pasado.

"Tras el inicio del periodo de exámenes, y con el fin de dar respuesta a algunas consultas recibidas, se recuerda lo siguiente" indica Navarro, para explicar que "el acuerdo entre la Consellería de Sanidad, la Conselleria de Universidades y todas las universidades valencianas establece que el regreso a la actividad tras el periodo navideño debe ser completamente presencial. Esto incluye la realización de exámenes en la convocatoria C2, recién iniciada. Este acuerdo es consecuencia de otro anterior entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, y cuenta con la conformidad de la CRUE. Por tanto, afecta a todo el sistema universitario español".

Además añade que "las guías docentes de nuestras asignaturas, realizadas por el profesorado responsable y aprobadas por Consejo de Departamento y Junta de Centro, contemplan una evaluación online por adaptación a la covid-19 que en este momento no es de aplicación. Por supuesto, si se recibiera indicación de las autoridades sanitarias en sentido contrario, dicha adaptación, se pondría en marcha".

Advertencia

Advierte la rectora de que "cambiar las condiciones de realización de un examen, en contra de lo establecido en las guías docentes y en las memorias verificadas, puede comprometer el proceso de reacreditación" ya que "las memorias verificadas de nuestros grados contemplan docencia y evaluación presencial. En este momento 37 grados de la UA están en proceso de renovación de la acreditación".

Concluye señalando que "la Universidad de Alicante es un espacio seguro, tanto para la docencia como para la realización de exámenes".

Y que "en caso de que haya positivos por covid (o ausencias justificadas por cualquier otra causa justa), está contemplada la realización de exámenes de incidencias, que deberán ser igualmente presenciales, tal y como se indicó en el administrador de correo enviado el pasado viernes día 7".

Dichas instrucciones detallan que en caso de que un estudiante haya recibido diagnóstico positivo por covid-19, deberá guardar el aislamiento “que durará al menos 7 días desde el inicio de los síntomas, siempre que esté al menos 3 días sin síntomas. Además, hasta los 10 posteriores al inicio de síntomas o fecha de diagnóstico debe extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla”, según establece la Conselleria de Sanidad.

Además, si ha estado en contacto con otras personas de la Universidad, deberá comunicarlo a la persona referente covid de su centro (facultad o Escuela Politécnica).

Si por guardar la cuarentena (o incurrir en cualquier ausencia justificada por otra causa justa) no le es posible asistir presencialmente al examen, podrá solicitar la realización de un examen de incidencias.

"Las modificaciones individuales de las fechas de una prueba de evaluación deberán acordarse entre el alumnado interesado y el departamento responsable de la asignatura cuando concurra causa justa que impida al alumnado acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. En cualquier caso, en cada asignatura se establecerá una única fecha alternativa para todo el alumnado al que le sea aceptada la convocatoria de incidencias", contempla el articulado.

Oportunidades

La solicitudde retrasar el examen exige hacer un escrito dirigido al departamento responsable de la asignatura, indicando el nombre del profesor o profesora responsable y la asignatura de la que se quiere solicitar el aplazamiento.

Se presentará mediante la aplicación UACloud/eAdministración/Instancia Genérica del campus virtual de la Universidad de Alicante, y deberá acompañarse del justificante que acredite el diagnóstico de positivo por covid-19.

El departamento se pondrá en contacto con el o la estudiante para indicarle la nueva fecha de realización y la modalidad del examen de incidencias será igualmente presencial.

Si debido a la saturación del sistema sanitario el o la estudiante no dispone de un documento justificativo de su diagnóstico en el momento de realizar la solicitud, "podrá entregarlo al profesor o profesora responsable de la asignatura como muy tarde el día de la celebración del examen de incidencias. En caso de no hacerlo, su calificación será “no presentado”.

Además, desde el Rectorado se recomienda que la fecha del examen de incidencia sea, como mínimo, 10 días naturales posteriores a la fecha del examen oficial.

Si la fecha del nuevo examen está dentro del periodo oficial de exámenes, se debe comprobar que no haya solapamiento horario con ningún otro examen que afecte a los estudiantes.

Desde la institución académica se recuerda además que, tal y como han establecido las autoridades sanitarias, " tener contacto estrecho con un positivo no es causa de aislamiento, ni requiere guardar cuarentena, salvo si no se tiene la pauta completa de vacunación o se está en situación inmunodeprimida". Por tanto, "no se aceptarán solicitudes de examen de incidencias en casos de contactos estrechos con positivos".

Si quien da positivo es el profesor o profesora, el departamento arbitrará las medidas necesarias para que el examen tenga lugar en la misma fecha y hora prevista en el calendario, encargándose otros docentes de su vigilancia.

Y cuando no sea posible el cambio de docente, "se comunicará al alumnado la necesidad de cambiar la fecha del examen, buscando un día alternativo que no coincida con otros exámenes".