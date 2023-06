Los estudios del grado de Medicina en la Universidad de Alicante podrán comenzar con normalidad a partir del mes de octubre, una vez el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a través de un auto, rechaza suspender cautelarmente el inicio de los estudios, algo que solicitó la Universidad Miguel Hernández de Elche y que el tribunal ha rechazado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la paralización cautelar del grado de Medicina en la Universidad de Alicante para el próximo curso 2023/24 que había pedido la Universidad Miguel Hernández de Elche, según el auto al que ha tenido acceso este diario y al que puedes tener acceso en este enlace. La sala considera que "no se ha acreditado convenientemente la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos".

El auto señala que "la implantación del grado de Medicina por la Universidad de Alicante no perjudica en principio los estudios universitarios del mismo grado en la universidad recurrente".

En el auto judicial también se señala que "entran en juego intereses públicos que merecen idéntica protección". El tribunal entiende que no se dan situaciones irreversibles que no se puedan reponer en el caso de estimarse el recurso cuando se entre en el fondo del asunto. Y concluye asegurando que "no tienen sentido las medidas subsidiarias solicitadas cuando no se aceptan las pedidas con el carácter de principal".