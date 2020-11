La mesa de negociación del Ayuntamiento de Torrevieja ha validado la propuesta del equipo de gobierno y los servicios técnicos municipales del área de Personal de elevar el complemento de destino de los policías locales de base al nivel 18. Se trataba de una vieja reivindicación salarial de la plantilla de agentes de base aunque lo que reclamaban los sindicatos era una equiparación con otras policías locales para lograr el nivel 20 y el 22. Federico Alarcón (PP), concejal de Seguridad del Ayuntamiento indicó que el cambio puede suponer un incremento salarial de hasta sesenta euros mensuales y que la Subdelegación del Gobierno no permite que el salto hasta los 20 puntos se produzca en un solo ejercicio presupuestario. El actual se realiza sobre los presupuestos en vigor de 2020.

Cada funcionario tiene asignado un nivel de complemento de destino que está ligado a un escalón que va asignado al puesto concreto en el que está prestando sus servicios. Normalmente a mayor complejidad y responsabilidad del puesto, mayor será el complemento de destino. De ahí que los agentes quisieran equipararlo al de resto de plantillas de la Policía Local de municipios similares. A esta mejora salarial el Ayuntamiento de Torrevieja va a sumarle una oferta público de empleo (OPE) de 12 policías -9 de base y un inspector por turno libre-, un oficial por promoción interna y otro agente de Policía Local por «estabilización de empleo». La que se pretende resolver en parte el grave problema de falta de efectivos que arrastra la plantilla, que apenas alcanza con los mandos incluidos los 155 agentes. Algo que provoca constantes problemas para completar los turnos, porque además de contar con una plantilla corta, el porcentaje de bajas laborales sobre el total fluctúa entre el 15 y el 20% de la plantilla y en torno a veinte agentes desempeñan su función en segunda actividad por edad -realizan labores de custodia de edificios y administrativas, no están en Tráfico, la Unidad Operativa que patrulla por las noches o el GRO. 40 de los agentes son interinos. Es decir, carecen de competencias para realizar algunas funciones además de no poder portar armas de fuego.

Por ejemplo, la mayor parte de los turnos de noche no suelen contar como jefe de servicio a un inspector. Esa función la realiza un oficial y en muchas ocasiones el agente de base más veterano. Federico Alarcón confía en que en esta ocasión, tal y como está justificada jurídicamente la propuesta ante la Subdelegación del Gobierno, que es la que debe autorizar la OPE porque la administración estatal es la que supervisa que se cumplen las limitaciones de creación de empleo público que rigen desde hace casi una década -tras la crisis económica-. El Ayuntamiento ha fracasado en sus intentos de sacar adelante anteriores propuestas pese a que se ciñen a la tasa de reposición de vacantes por jubilación que estipula la legislación y que es algo menos inflexible para el caso de servicios como el de Policía Local.

Si finalmente el Ayuntamiento logra realizar un proceso de oposición en la plantilla de la Policía Local, algo que no se consigue desde hace 12 años, también dará un paso importante en otro sentido. Con los mejores candidatos que no hayan superado la prueba se creará una bolsa de empleo, de la que carece la plantilla ahora, que permita realizar sustituciones de las bajas, y que ahora no se cubren.

Torrevieja ha renovado su flota de vehículos policiales que fue presentada ayer en la plaza de Oriente. El municipio ha realizado una inversión de 800.000 € para la incorporación de once coches patrulla por renting con opción a compra. También se incorporarán otros cinco, entre furgonas especiales de atestados y GRO y uno de patrulla canina. Los coches, tipo SUV Nissan, cuentan con dispositivos de grabación en vídeo de las actuaciones, tanto hacia el exterior como en el interior además de incorporar algunos de los nuevos equipos base de comunicaciones y mamparas para detenciones. Con esta incorporación la flota se compondrá de 22 vehículos en total.