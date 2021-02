La nueva conexión ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Elche-Orihuela, que ya se encuentra en funcionamiento, une la Vega Baja con Madrid en tan solo 2 horas y 22 minutos. Hablamos con Emilio Bascuñana sobre este acontecimiento y todo lo que supone.

¿Qué ha supuesto para la ciudad de Orihuela la llegada del AVE?

Es un hito histórico y la mejor noticia para empezar el año en materia de infraestructuras. Llevamos desde 2015 esperando este momento, lo hemos trabajado y reclamado, y por fin es una realidad.

Esto supone un antes y un después en el desarrollo económico, turístico y empresarial para toda la Vega Baja. Ya en 2016, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, decidió que Orihuela tuviera parada del AVE y desde entonces han sido muchos los que han cuestionado y los que han menospreciado esta parada, pero aquí están los hechos, ya no se oyen críticas.

¿Cree que la conexión del AVE con Madrid va a suponer un revulsivo para el turismo de la zona de Orihuela Costa?

Lo será sin duda, porque durante todo el año nuestra costa es el destino de turismo residencial tanto nacional como internacional por excelencia, y gracias a esta parada de AVE el tránsito de viajeros será mayor porque en apenas 2h y 22 min desde la capital de España llegan a Orihuela.

Nuestra costa es el destino estrella en verano, con 11 playas y 11 banderas azules, pero no podemos olvidar que Orihuela cuenta con un gran patrimonio histórico, monumental y cultural único, somos la Capital Cultural de la Costa Blanca. También somos destino de turismo deportivo con nuestros 5 campos de golf, deportes náuticos y otros; con un clima excelente, nuestros montes y sierras, la Huerta de Orihuela y por supuesto, la figura de Miguel Hernández es un gran reclamo.

¿Cómo va afectar esta nueva comunicación a los principales sectores productivos y la industria de la Vega Baja?

Va agilizar la movilidad y la conexión de Orihuela con diferentes puntos de España a través de la alta velocidad. Esto es un gran avance a nivel de negocios, sinergias y emprendimiento, y pronto lo veremos.

Somos una tierra agrícola, el sector agroalimentario es uno de nuestros principales motores económicos junto con el turismo, nuestra industria merecía atender esta necesidad para que sus negocios puedan proyectarse de puertas hacia fuera.

¿Cuál sería el siguiente objetivo para potenciar esta parada de AVE?

El proyecto del Tren de la Costa que queremos plantear a Ximo Puig para que lo asuma y lo priorice porque es necesario unir y vertebrar el interior de la Vega Baja con el litoral, comunicar Orihuela con Torrevieja, las Playas de Orihuela, Pilar de la Horadada y Guardamar.

De hecho este tren sería una gran oportunidad para el turismo residencial. Que llegue en AVE y que en pocos minutos pueda estar en su residencia de la costa, en un trayecto que debe ir en paralelo con la vertebración de la CV-95. Porque lo que no es normal es que en el año 2021 todavía sigamos tardando más de 45 minutos en llegar desde el centro de Orihuela hasta nuestra costa y con el peligro de seguridad vial que supone.

Esperemos que el presidente de la Generalitat Valenciana nos reciba al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y a mí como alcalde de Orihuela, para poder presentarle este proyecto necesario para la Vega Baja, aunque seguimos esperando que atienda este proyecto desde el mes de noviembre.

¿Cómo ve la posibilidad de una conexión ferroviaria Orihuela-Aeropuerto?

Necesaria y urgente. Es esencial vertebrar esa conexión directa para facilitar la movilidad y el tránsito de viajeros a lo largo de todo el año, porque nuestro turismo, no es sólo estacional.

Orihuela no es menos que otras ciudades que ya están conectadas con el entorno del Aeropuerto, pero desde aquí hay que dar ese servicio a toda la comarca y de manera especial a nuestro litoral. Es necesario que para la administración autonómica y nacional mejorar las infraestructuras de Orihuela y de la Vega Baja sea una prioridad, porque para ellos no lo es según nos demuestran día a día, por eso les reclamamos el Tren a la costa, la CV-95,las mejoras en la CV-91, la CN-340, la CM-332, el tercer carril de la A7, los peajes de la AP7…hay todavía muchas necesidades históricas por cubrir y que no nos cansaremos de reclamar a Puig y a Sánchez.

¿Cómo ve la posibilidad de que Fomento amplíe el servicio y decida hacer una conexión con Alicante capital?

Nuestra estación ya se concibe desde el principio para albergar parada de la alta velocidad del Corredor Mediterráneo y de la alta velocidad regional, como un importante nodo de viajeros donde confluya la alta velocidad con el servicio del ferrocarril de cercanías, que es imprescindible y urgente mejorar y, como decía anteriormente, extender hasta la costa.

Somos conscientes de la potencialidad de la Estación Intermodal y de Alta Velocidad Miguel Hernández de Orihuela, actualmente ya estamos prestando servicio a la Región de Murcia, la comunidad autónoma de Castilla La Mancha está reclamado también la conexión con nuestra línea para Albacete y Cuenca, y por supuesto que conectar con Alicante y Murcia es imprescindible hacerlo cuanto antes.