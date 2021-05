El juzgado tumba la aprobación del presupuesto de 2020 en vigor en el Ayuntamiento de Torrevieja

El equipo de gobierno de mayoría absoluta PP, sumido en una auténtica pesadilla judicial en los últimos meses a cuenta de las irregularidades con las que ha tramitado los expedientes en el área económica, puede ahora recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para sostener las cuentas con las que gestiona a diario en estos momentos. Si no lo consigue tendrá un problema. Y no menor.

Sin presupuestos de 2020 no pueden tramitarse los de este ejercicio -a los que la misma jueza ha dado luz verde para su tramitación-. En el último extremo el municipio podría tener que funcionar con los de 2019, aprobados por el anterior equipo de gobierno de izquierdas.

Para la jueza ha quedado acreditada "la nulidad de todas y cada una de las resoluciones recurridas, en cuanto las mismas de forma reiterada vulneran alegremente (sic) el derecho fundamental recogido en el art. 23 Constitución Española, y "ello en cuanto en todas y cada una de las convocatorias recurridas, falta información; no se entrega la documentación íntegra a los concejales; se impide la participación en las sesiones de órganos colegiados a los representantes políticos". Además, subraya el fallo que supone un serio correctivo para la forma de gestionar la tramitación del documento más importante de una administración local.

Aquí se relaciona textualmente las conclusiones de la jueza que llevan a estimar el recurso: "No se establecen cauces para poder participar en la elaboración del presupuesto; se deniega de "forma injustificada las peticiones de retirar puntos del orden del día"; se impide que "la secretaria general del Pleno asesore jurídicamente a los concejales que lo solicitan en esas sesiones plenarias; se pone en entredicho la función de “fe pública” de la Secretaria; "se inadmiten recursos de reposición presentados, sin ningún tipo de base legal para ello, con tal de no entrar a resolver los mismos; se solicitan informes externos, no vinculantes en modo alguno, despreciándose sobremanera los informes emitidos por la secretaria general del pleno, sin entregar siquiera copia de esos informes externos emitidos, a los concejales que lo demandan; se introducen votaciones no permitidas en la legislación local, se modifica y obvian los procedimientos legalmente establecidos para impedir la formación de la voluntad, omitiendo y suprimiendo los debates en los dictámenes previos de las comisiones previas al Pleno; y lo que por último, no es menos grave; -dice la sentencia- en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales se refiere: no se resuelven los recursos de reposición planteados por los concejales, existiendo incluso informe favorable a su estimación, tal y como declaró en el acto de la vista la secretaria, por todo lo cual procede determinar que las resoluciones recurridas no se ajustan a derecho y se declara la nulidad de las mismas, procediendo a estimar el presente recurso".