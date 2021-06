El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior Valenciano (TSJCV) por la que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa (Ferrovial)-Ortiz retoma la adjudicación y gestión del plan zonal de residuos de la Vega Baja. El consorcio para la gestión de las basuras había recurrido en 2019 en casación el primer fallo y lo ha perdido sin que el Alto Tribunal haya entrado en el fondo del asunto, porque ni tan siquiera lo ha admitido a trámite. Pocas opciones le quedan a la entidad pública más allá de entregar el contrato a la multinacional alidada con el empresario alicantino.

El auto de inadmisión lo ha desvelado la presidenta del Consorcio del Plan Zonal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), durante el desarrollo de una tensa reunión del Consorcio en la que estaban presentes representantes de los 27 municipios del Bajo Segura con mayoría ajustada del PP. Tensa porque la resolución judicial era conocida desde el pasado mes de marzo, pero no se ha dado cuenta de ella hasta este miércoles. Fuentes de los representantes de los municipios en la reunión lamentaron tanto la falta de transparencia de la presidenta como el hecho de que haya dado cuenta de la resolución sin presentar una estrategia sobre cómo afrontar a partir de ahora la gestión de los residuos, aunque ninguno de esos representantes -alguno de ellos de ciudades tan relevantes como Orihuela, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Almoradí, Rojales o Guardamar del Segura, no se han pronunciado sobre la reunión.

La Diputación Provincial anuló en 2014 la contrata con Cespa Ortiz porque la UTE presentó un proyecto de macrovertedero en Albatera sin contar con la titularidad de los terrenos para llevar a cabo la obra. La oferta de la adjudicataria había sido la mejor valorada por el consorcio comarcal a principios el 3 de enero de 2008 para hacerse con este contrato multimillonario envuelto en un escándalo de corrupción desatado por la Operación Brugal, que se juzga a final de este año. La propuesta inicial de Cespa-Ortiz para realizar la plante de residuos comarcal eran unos terrenos en la finca La Pistola - en Torremendo (Orihuela)- pero un tribunal dio la razón a los vecinos de Torremendo para que no se instalara en ese emplazamiento, de ahí que Cespa- Ortiz planteara en 2010 su alternativa complementaria de realizar el proyecto en Albatera, pero sin contar con la propiedad ni el compromiso de uso de esa superficie, según los informes de la Diputación que justificaron esa anulación. Este proyecto provocó un frontal rechazo vecinal en Albatera, Granja de Rocamora y Cox. Y la resolución no va a ser fácil de gestionar para la alcaldesa de Albatera y diputada provincial Ana Serna, que no se ha pronunciado. En el caso de Granja de Rocamora y Cox, la situación es distinta porque Cespa-Ortiz planteaba una planta de transferencia, instalación que ya está construida con capital público en Dolores y a pocos meses de ponerse en marcha.

La Vega Baja es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad Valenciana que carece de infraestructuras propias de gestión de residuos y eliminación. En primer lugar, porque la mayor parte de los alcaldes de la Vega Baja, al margen de su signo político, optó por eliminar la mayor parte de sus residuos en el vertedero ilegal de Ángel Fenoll en La Murada -con precios por eliminación imbatibles porque una parte importante de las basuras terminaba enterrada bajo suelo agrícola sin ningún tipo de tratamiento- y luego por la paralización del propio contrato de gestión que comenzó a tramitarse en 2005, se adjudicó en enero de 2008, cambió el emplazamiento del vertedero en 2010, fue anulado por la Diputación en 2014, bajo mandato de Luisa Pastor, y ahora el juzgado lo ha rescatado para Cespa Ortiz.

Esa falta de infraestructuras ha provocado enormes sobrecostes en el transporte de residuos de todos los municipios que deben "buscarse la vida", en especial en verano, para encontrar vertederos autorizados en Alicante y Murcia que acepten más toneladas de residuos.

La única instalación que se ha abordado en los últimos años, con advertencias de Cespa Ortiz en el sentido de que no se podía realizar ninguna infraestructura hasta que no estuviese resuelto el proceso judicial, es la planta de transferencia de basuras de Dolores, financiada por la Generalitat, sobre suelo público, construida por la empresa pública Vaersa y que ya está prácticamente terminada. Este planta permitirá reducir los costes de transporte de residuos. Cespa sí ha intentado, por su parte, anticiparse a la resolución judicial, presentando un proyecto de planta de transferencia en Orihuela en suelo inundable, junto al término municipal de Redován, del que el Ayuntamiento de Orihuela no informa.

La Operación Brugal investigó las conexiones entre cargos políticos de la Diputación, Ortiz, responsables de Cespa y el empresario oriolano Ángel Fenoll para que la esta UTE fuese finalmente la adjudicataria del servicio, y las supuestas prebendas recibidas por esos cargos, como el presidente entonces de la institución provincial José Joaquín Ripoll, o la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, para que efectivamente la contrata fuera la mejor valorada. De hecho, los terrenos de La Pistola eran propiedad en origen de Fenoll. La primera fase de la Operación Brugal, que investigaba la concesión de la contrata de basuras en Orihuela, fue juzgada y todos los acusados resultaron absueltos al anularse las escuchas telefónicas. Esta rama del Brugal del plan zonal se basa en las mismas escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción durante más de dos años a la Policía Nacional.