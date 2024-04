La Policía Nacional detiene al ladrón de una joyería en Orihuela gracias a la colaboración ciudadana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela a un varón como presunto autor del robo a una joyería donde sustrajo una paleta de joyas. Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando la trabajadora del establecimiento estaba cerrando, momento que el ladrón aprovechó al estar la puerta de acceso abierta.

Aunque la empleada trató de evitar que entrase, la amenazó con un destornillador y consiguió mediante intimidación meterse dentro del mostrador y hacerse con una paleta de joyas con la que salió huyendo del lugar, no sin antes producirse un forcejeo con la víctima que intentó evitar la sustracción.

Sin embargo, el autor no contaba con que tres ciudadanos, al darse cuenta del robo, se movilizaran para intentar evitar el delito, consiguiendo arrebatarle el botín que sustrajo mientras huía a la carrera del lugar, siendo perseguido por los testigos, que consiguieron no solo aportar datos cruciales de su huida, sino incluso una fotografía que revelaba su vestimenta y características.

Según relataba uno de los testigos, el varón se acercó a un vehículo concreto en el que pretendía entrar al mismo tiempo que buscaba en sus bolsillos las llaves del coche. No obstante, no las llevaba encima, ya que durante la huida las había perdido, siendo por la propia víctima la que las recogió cuando vio que se le caían. Así, el autor no tuvo otra opción que continuar su caótica huida a la carrera hasta que se introdujo en una propiedad donde sus perseguidores no pudieron seguirle.

Los testigos vieron cómo el varón mientras corría se iba deshaciendo de prendas de ropa para evitar ser identificado por su vestimenta, no teniendo en cuenta que uno de sus perseguidores consiguió hacerle una fotografía que posteriormente aportó a los agentes.

Localización

Los agentes se desplegaron por la zona atendiendo en primer lugar a la víctima y recabando datos in situ. Seguidamente, consiguieron localizar el vehículo del autor, gracias a las indicaciones de la víctima, lo que les llevó a determinar su plena identificación, continuando con las labores de búsqueda.

Con todos estos datos, únicamente faltaba localizarle, lo que no tardó en producirse al encontrarle finalmente en la avenida de la Estación de la ciudad, donde fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con intimidación.

El hecho ha podido ser esclarecido completamente, puesto que no solo se arrestó al infractor y se recuperó la totalidad de las joyas sustraídas, sino que también se consiguió recuperar el arma empleada para intimidar a la empleada del establecimiento, un destornillador que se remitió como prueba al juzgado junto con todo lo actuado.

El detenido, de 38 años de edad y nacionalidad española, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad.

Una herramienta útil para el trabajo policial

