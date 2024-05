La conexión ferroviaria de la costa y el interior de la Vega Baja ya está sobre la mesa

Junto a los ambiciosos proyectos que están en marcha en Torrevieja y la comarca, en el Foro Vega Baja se escucharon a su vez los retos a los que se enfrenta un territorio que presenta carencias como la falta de capacidad de infraestructuras de movilidad o la limitación de los proyectos urbanísticos en primera línea. Factores que fueron señalados como posible lastre al crecimiento y consolidación de un turismo residencial de calidad.

Paso medio de vehículos

En este sentido, el alcalde Eduardo Dolón aseguró que la estadística de paso medio de vehículos de la N-332 ya alcanza casi los 60.000 diarios en este vial con un solo carril para cada sentido de la marcha y dijo que espera que el compromiso del ministro Óscar Puente en su reciente visita a Alicante de que las obras de desdoblamiento estarán licitadas en 2025 sea real. «Es más que una emergencia -señaló-, no puede ser que para entrar a Torrevieja necesite veinte minutos o media hora. ¿Para qué va a servir esa inversión en el puerto si resulta que la gente no viene porque el desdoblamiento no llega?». Destacó la inversión prevista, en este caso de la mano de la Generalitat, para el desdoblamiento de la CV-95 que comunica Torrevieja con la comarca y Orihuela y dotado con 25 millones de euros, con un proyecto específico para el tramo del Hospital Universitario de Torrevieja en los presupuestos de este año 2024.

Pablo Serna, Teresa Belmonte, Eduardo Dolón y Vicente Martínez en el acceso al Real Club Náutico de Torrevieja / Pilar Cortés

Mazón esta semana

En este sentido, Dolón anticipó que el presidente de la Generalitat tiene previsto visitar la comarca esta semana y realizar un anuncio vinculado a esta infraestructura. «Es la vertebración que necesitamos entre el litoral y el interior porque precisamos el complemento cultural, arquitectónico, riquísimo, de huerta, para hacer un producto turístico completo. Y debe ser el conjunto de la Vega Baja», remarcó. En el coloquio sostuvo como «fundamental» para la costa de la comarca, desde Guardamar del Segura, pasando por Torrevieja, Orihuela Costa y Pilar de la Horadada, que estén comunicadas por la red ferroviaria.

«Nadie puede entender que un millón de habitantes en la temporada alta de esas ciudades no estén comunicadas por línea ferroviaria», indicó Dolón. En el encuentro se desveló que el estudio realizado por el profesor de Transporte y Territorio de la Universidad de Alicante Armando Ortuño, impulsado por los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela y financiado por la Diputación bajo la presidencia de Carlos Mazón, en el anterior mandato municipal, «es viable» y está «en manos de la Generalitat, para que podamos competir en igualdad de condiciones», explicó Dolón.

Crecimiento rápido

«Torrevieja está creciendo muy rápido. Y la comarca tiene muchísimo potencial», remarcó Vicente Martínez Mus, quien avanzó que en las próximas semanas se dará a conocer el texto de la nueva legislación de ordenación del litoral. «Tenemos una ley autonómica preparada pensando en lo que todos entendemos normal y razonable: se pueden proteger los valores ambientales de nuestra costa y, a la vez, hacer lo que han hecho muchas generaciones antes que nosotros: vivir de lo que produce el mar y lo que conlleva, el turismo de sol y playa fundamental para la Comunidad Valenciana. No podemos atender a la filosofía que impera en el Gobierno de España de que los usos humanos en la costa hay que quitarlos».

Martínez Mus ya anticipó que la normativa chocará con el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aunque matizó que una legislación similar aprobada por Galicia ha sido validada por el Tribunal Constitucional.