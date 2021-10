Los ecologistas recurren la macrourbanización de La Hoya para 18.000 habitantes en Torrevieja y aseguran que es "insostenible"

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha recurrido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torrevieja del pasado 26 de agosto por el que se aprobó definitivamente la modificación del plan parcial de La Hoya. A juicio de los ecologistas “un insostenible plan urbanístico que en pleno siglo XXI pretende continuar masificando el municipio y el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja con 7.500 nuevas viviendas -18.000 nuevos residentes- sobre 180 hectáreas de la supuesta zona de amortiguación de impactos del Parque Natural”.

AHSA ya recurrió en reposición -es decir, por la vía administrativa- ante el Consell en 2009 la aprobación del plan parcial que ahora se modifica, recurso que fue inadmitido en 2010 por el entonces conseller Juan Cotino.

Los ecologistas presentaron el pasado 12 de agosto cinco alegaciones a la modificación del plan, que según critican la misma fuentes, fueron resueltas "en tiempo récord por el Ayuntamiento: el plazo para alegar acabó el 12 de agosto, el dictamen de la comisión de urbanismo se emitió el 20 de agosto y el pleno aprobó la modificación el 26 de agosto". Para Amigos de los Humedales parece que "tuviera mucha prisa, quizá por si el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja se aprobaba inicialmente introduciendo modificaciones a la ordenación del plan”, señalan desde AHSA.

Amigos de los Humedales advierte del impacto del vial de gran capacidad de hasta 30 metros de anchura que discurrirá entre la pinada del límite del parque natural y Hospital Quirón

Una de las alegaciones, desestimada al igual que otras tres, cuestionaba la sostenibilidad del plan y pedía que se revisara en el marco del PAT de la Vega Baja, "del necesario y nunca iniciado Plan General Estructural de Torrevieja (la revisión del Plan General de 1986)" y de los indicadores o umbrales de sostenibilidad que definen la estrategia territorial y la legislación urbanística valenciana. Los ecologistas consideran que, si se hubieran aplicado esos umbrales, tanto a nivel local como comarcal, "La Hoya debería desclasificarse", considerando la proporción de suelo urbano desarrollado con respecto al término municipal y su población.

El Plan General al que alude AHSA está pendiente de adjudicación para su redacción desde hace dos años, sin que el área de Urbanismo, dirigida por el alcalde Eduardo Dolón (PP) lo haya podido sacar adelante pese a que hay una empresa propuesta por la mesa de contratación para llevar a cabo el contrato.

AHSA denuncia en su recurso que "no se les conteste nada sobre la aplicación de dichos umbrales y tilda de irresponsable aprobar la modificación en pleno mes de agosto y sin esperar a conocer la versión inicial del PAT, eludiéndose así sus posibles repercusiones sobre la ordenación del sector".

También destacan en su recurso que "no se les conteste nada" sobre la alegación que denuncia el negativo impacto ambiental y paisajístico del trazado "del principal y enorme vial del sector, que une la N-332 y la CV-905, al atravesar de forma innecesaria - con un ancho de entre 20 y 30 metros - el área de zona verde del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante y el ámbito de conexión con las Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel). Un trazado que AHSA considera que rompe en dos el área de zona verde del PORN y que incumple el articulado del PORN, por lo que piden que se recabe un nuevo informe de la Generalitat y que el vial no atraviese ni el área de zona verde ni el ámbito de conexión del Pativel para garantizar las funciones de conectividad ecológica de dichos ámbitos. Este trazado discurre entre la zona de pinada del límite del parque natural y el Hospital Quirón. De hecho, esa gran zona verde junto al parque natural, de más de 250.000 metros cuadrados y que queda interrumpida por el vial, es la que exigió la Generalitat a la UTE promotora para sacar adelante el plan. La urbanizadora, formada mayoritariamente por la llicitana Corpic y la torrevejense TM, ha explicado, en esencia, que el vial, no se puede diseñar, "ni cabe" con un trazado distinto si quiere cumplir su función de unir las dos principales vías de acceso a Torrevieja.

Tampoco se acepta la propuesta de AHSA de un corredor ecológico que, atravesando el sector, conecte entre sí las lagunas de La Mata y de Torrevieja. El Ayuntamiento aduce el efecto barrera de la CV-905, señalado AHSA en su recurso que la carretera puede salvarse mediante un paso elevado o subterráneo y denuncia "que no se les conteste nada sobre la posibilidad, apuntada en las alegaciones, de que el PAT de la Vega Baja plantee un corredor similar al propuesto". Sí se acepta parcialmente la alegación de que se conserve todo el arbolado de secano del sector - hay docenas de olivos y algarrobos de gran porte junto a la CV-905 en la zona que el plan prevé urbanizar como suelo comercial-, los ecologistas piden en su recurso su conservación in situ frente a su arranque, "reiterando también su denuncia del escaso rigor del informe de sostenibilidad económica al no contemplar el déficit de financiación del servicio de limpieza y residuos que corresponde al sector, que AHSA cuantifica en 2,5 millones de euros anuales, exigiendo un informe específico del área municipal de Intervención".

Los informes del despacho de abogados urbanistas con el que los constructores promotores de la macrourbanización justifican la sostenibilidad económica del plan se hacía responsable al Ayuntamiento de Torrevieja de garantizar los servicios mínimos esenciales como el suministro de agua, limpieza o mantenimiento de zonas de verdes considerando los ingresos que obtendrá de impuestos como el IBI o por licencias de obra. Impuestos que tienen saneada las arcas municipales en estos momentos pero que sin embargo no permiten que las grandes áreas urbanizadas en los 90 y 2000 cuenten con esos servicios de calidad.

El Plan de Acción Territorial no sale

En el PAT, cuya exposición pública está siendo retrasada por la Generalitat a juicio de los ecologistas, se contemplaba, en la versión que se explicó a las asociaciones, alcaldes y promotores a finales del pasado mes de junio, la posibilidad de que para grandes actuaciones urbanísticas, como La Hoya, los promotores pudieran redistribuir los volúmenes de suelo urbanizable. Por ejemplo, que las 7.500 viviendas en La Hoya se pudieran construir en volúmenes a lo alto para intentar ocupar menos territorio. Sin embargo, las empresas siguen apostando por el mismo modelo tradicional de desarrollo en horizontal que es que el permite ofertar viviendas turístico residenciales unifamiliares. Que es en la provincia de Alicante, con diferencia, el que genera mayor facturación y rentabilidad. Esa previsión, que se planteaba exclusivamente como una posibilidad, no como una imposición, habría desaparecido del documento final del PAT una vez que las grandes empresas del sector hubieran mantenido distintos contacos con la Generalitat. La administración autonómica ha intentado rebajar la preocupación de algunos ayuntamientos -que tienen en la construcción y su derivación del turismo residencial, su principal fuentes de ingresos y generación de empleo- y promotores asegurando que el PAT solo fijará límites sobre el desarrollo de suelo no urbanizable. Públicamente el conseller de Territorio, Arcadi España, defiende sin embargo, que el PAT es un plan para limitar un crecimiento urbanístico que ha llegado a lastrar la imagen de turismo residencial y proteger la huerta con competencias supramunicipales y capacidad de modificar proyectos -aunque solo los no aprobados-.