El 90% de los colegios de Infantil y Primaria de Torrevieja tiene aulas confinadas por covid

La práctica mayoría de los colegios de Infantil y Primaria de Torrevieja que hay en la ciudad -once de doce- cuentan en estos momentos con alguna aula confinada por casos de covid entre el alumnado, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

La incidencia del covid en la ciudad es de 536 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días. Según los últimos datos oficiales de Salud Pública entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre se han confirmado 447 positivos por covid en Torrevieja, que aunque se han dado en todos los ámbitos, desde el privado, al laboral y en ámbitos como la hostlería y el ocio nocturno, también en vecinos vacunados con la pauta completa, se concentra especialmente en el educativo con los niños entre 3 y 11 años que no han recibido el suero.

En el Hospital Universitario de Torrevieja hay 28 pacientes ingresados en planta y 4 en la UCI en estos momentos -con un nivel de casos graves reducido con respecto a incidencias similares en el área durante otros momentos de la pandemia-.

Las mismas fuentes indicaron que la dinámica de la incidencia de covid de las últimas semanas provoca que cuando un aula sale de la cuarentena y se resuelve el brote otra se suele incorporar en un goteo constante de casos confirmados. Algo que contrasta con la situación de los seis institutos en los que la normalidad es casi total -la mayor parte de los alumnos están vacunados-.

En ese sentido, el de la vacunación, el miércoles, como el resto de municipios de la Comunidad comenzó la los escolares de cuarto, quinto y sexto de Primaria y aulas especiales con un nivel de autorizaciones de los padres de entre el 55 y 60% del total de alumnado en cada grupo. Casi 20 puntos menos que la media de la provincia de Alicante. Las mismas fuentes indicaron que ese dato hay que explicarlo en la diversidad de orígenes de los alumnos, en especial de la gran cantidad de matriculados de familias originarias de países del Este de Europa, en la que la desconfianza con las campañas de vacunación es mucho menor que en España.

En estos momentos no se están produciendo problemas en los centros por parte de los alumnos cuyos padres han decidido no vacunar a sus hijos. Pero los docentes se preguntan qué pasará en enero o febrero cuando se tengan que confinar a un grupo. Y si solo se confinará a los no vacunados.

Torrevieja y su departamento de salud formado por otros nueve municipios de primera y segunda línea de Costa sigue siendo una de las zonas con menor porcentaje de vacunados de la Comunidad Valenciana. Según los últimos datos en torno a 28.000 vecinos de más de 12 años están sin vacunar. De ahí que la Conselleria haya extendido su estrategia de vacunación sin cita a este departamento. El sábado se repetirá la campaña en un centro comercial de Orihuela Costa.