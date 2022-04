El PSOE asegura que Acciona se hace con la contrata de basura de Torrevieja con una oferta "falsa"

Andrés Navarro, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torrevieja, ha acusado a la empresa Acciona de haber logrado la adjudicación de la contrata de recogida de basura y limpieza viaria presentando baja en su oferta económica "falsa" de un millón de euros con respecto a las propuestas de otras 4 grandes empresas del sector. Según Navarro Acciona gana el concurso gracias a la admisión de su oferta por parte del equipo de gobierno del PP "a pesar de adolecer de grandes lagunas y no cumplir con lo establecido en la Ley de contratos del Sector Público. Su único mérito es hacer una baja en su oferta económica de poco más de un millón de euros sobre la segunda seleccionada". La formalización del contrato a la multinacional por 365 millones y un periodo de 15 años está a expensas de la resolución de tres recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El portavoz socialista asegura que se trata de una baja "que es a todas luces falsa, pues en su oferta no hace referencia ni especifica los compromisos que deberá cumplir ni las condiciones concretas del servicio que va a prestar, con lo que presuntamente se ahorrará más de esa cantidad rebajada".

"Pero no contentos con ello", explica el concejal Navarro, en este último pleno del 31 de marzo, el equipo de gobierno del PP "le ha aprobado una factura de más de un millón de euros, sin ningún sentido, alegando que las facturas que habían presentado desde el año 2018 eran baratas y reclamando un aumento de lo facturado en años anteriores". Para el PSOE, "como siempre, sin justificación alguna, los torrevejenses pagan sobrecostes". Navarro asegura que se trata de facturas que "habían confeccionado ellos mismos y a las que los técnicos municipales les habían dado el visto bueno afirmando que eran correctas".

El PSOE "no duda" de que la baja ofertada, de poco más de un millón de euros, "era falsa y que ya se la cobrarían de alguna forma. Lo que no pensábamos es que fuese tan rápido". Para los socialistas "está claro que este adicional que se le acaba de aprobar a Acciona de más de un millón de euros es la recuperación, por su parte, de la baja ofertada y gracias a la cual ganó precisamente el concurso. Como dicen por ahí, una autentica labor de fontanería".

Navarro explica que la recogida de residuos sólidos, limpieza viaria, recogida de podas y otros servicios afines fue adjudicada a la mercantil Acciona por este Ayuntamiento gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en el Gobierno municipal, con el voto en contra de toda la oposición. Y recordó que estos servicios se adjudicaron ya en 2004 por un plazo de 10 años a la misma mercantil. Una adjudicación fraudulenta que le costó 3 años de cárcel al entonces alcalde Pedro Hernández, recordó el edil.

Desde 2016, tras dos prórrogas de un año, esta misma mercantil ha seguido prestando el servicio sin contrato y facturando al Ayuntamiento las cantidades "que ha considerado oportunas", con la advertencia de la oposición de que las cantidades facturadas no tenían justificación, además de facturar por servicios que prestaba de forma deficiente.

Tras varios años "de trasiegos este servicio se vuelve a adjudicar, de forma extraña, a la misma mercantil, Acciona, que gana el concurso al que se presentan cinco empresas gracias a la admisión de su propuesta por parte del equipo de gobierno del PP a pesar de adolecer de grandes lagunas y no cumplir con lo establecido en la Ley de contratos del Sector Público".

Acciona no ha llegado a pronunciarse públicamente ni sobre la condena por la adjudicación fraudulenta que llevó a la cárcel al exalcalde -la resolución no anuló el acto adminsitrativo-, ni sobre el actual proceso de adjudicación. El equipo de gobierno no quiso tampoco valorar la comparecencia de prensa de Navarro.