Dos empresarios grabaron al policía local de Torrevieja que les pidió sobornos

La segunda sesión del juicio a cuatro policías locales de Torrevieja y a otras dos personas acusadas como intermediarias en una serie de intentos de soborno a empresarios del municipio torrevejense a cambio de inmunidad policial y de anularles denuncias ha contado con la declaración de dos comerciantes que han reconocido que uno de los agentes encausados les pidió dinero. Además han confirmado que grabaron sendas conversaciones con este procesado donde se habla de los sobornos. Ninguno de estos empresarios ha implicado a los otros tres policías locales procesados.

Uno de los dos empresarios es un ciudadano chino propietario junto con su mujer de un restaurante en Punta Prima y ha asegurado ante el jurado popular que el policía local que se declaró culpable el primer día del juicio le llegó a pedir hasta 40.000 euros en un principio, cantidad que rebajó posteriormente en un segundo encuentro.

Este comerciante hostelero ha explicado en el juicio que se celebra en la Audiencia en Elche que tuvo una inspección de la Policía Local en la que le levantaron actas de denuncias administrativas y que el agente le aseguró que «si le daba el dinero no cerrarían el restaurante». La reunión con el policía se realizó a través de un amigo suyo que es joyero y le dijo que podría ayudarle, aunque este acusado «no dijo nada en la reunión» e incluso luego le indicó que «si tenía todo en regla no tenía que pagar nada».

Con posterioridad, hubo otra reunión y grabó la conversación en la que le dijo que «con 40.000 euros se podían solucionar los problemas». Dicha cantidad fue rebajada, según este testigo, a 8.000 y a 6.000 euros tras decirle que no tenía los 40.000 euros. No obstante, señaló que no llegó a pagarle un solo euro.

El empresario chino ha dejado claro que este fue el único de los cuatro agentes que llegó a pedirle dinero a cambio de anularle las denuncias que le habían puesto sus compañeros tras la inspección del restaurante. A preguntas del fiscal tras alegar el agente que actuó así por su adicción a las drogas, este comerciante ha señalado que no notó que el agente estuviera afectado por el consumo de estupefacientes cuando le pidió el soborno.

El dueño de otro restaurante chino de Torrevieja, en cuyo local se celebró una de las reuniones para intervenir él como traductor, también ha confirmado en la vista oral que el policía «pidió al principio 40.000 euros y luego bajó a 15.000 y a 8.000».

Por su parte, un empresario serbio que ha declarado por videoconferencia también ha señalado al mismo policía local como autor de los intentos de soborno y ha explicado que también grabó una conversación en la que le pidió dinero este acusado. No llegó a pagar nada, pero es que ni siquiera llegaron a levantar actas de denuncia tras la inspección a un parque infantil donde figura su esposa como responsable. Su mujer ha indicado que los dos policías que inspeccionaron su establecimiento estaban «agresivos y poco amables», pero que no llegaron a ponerle ninguna sanción.

El empresario serbio ha relatado que un compatriota se le presentó dos días después de la inspección y le dijo que como había visto a la Policía Local en su establecimiento se ofreció a ayudarle con un agente que conocía del gimnasio. El testigo ha señalado que se reunió con el policía y tras decirle que le podían multar con 20.000 euros le exigió 5.000 euros a cambio de protección y de no tener nunca más problemas en su local ni con su vehículo. Sin embargo, este empresario tampoco pagó nunca, pero simuló que estaba dispuesto a darle dinero pero solo 2.000 euros y grabó dicha conversación.

Por otro lado, el dueño de una empresa de compraventa de coches de Torrevieja que llegó a estar imputado también en la causa ha declarado en el juicio que él si pagó en dos ocasiones al policía local que ha reconocido su culpabilidad en el juicio. Ha indicado que tuvo problemas en dos ocasiones y pagó cada vez mil euros a uno de los cuatro policías locales enjuiciados, sin que le diera recibo alguno.

Los guardias civiles que investigaron el caso prestaron declaración este martes por la tarde y para este miércoles se ha renunciado a la comparecencia del jefe de la Policía Local de Torrevieja.