Cambiemos y PP piden descentralización para Orihuela Costa y tres pedanías

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela del mes de agosto, como viene siendo habitual en los últimos años, se celebra en los primeros días de septiembre, en este caso el próximo martes, en una convocatoria en la que se debatirá una proposición de Cambiemos para modificar el artículo 16 del Reglamento Orgánico del Pleno con el objetivo de que se celebre al menos una sesión al semestre en la sede consistorial de Orihuela Costa. La formación considera que desplazar este órgano al litoral puede contribuir a aproximar la administración hacia esta parte del municipio, aunque también insisten en que lo fundamental es que «esta aproximación institucional se acompañe con más recursos y mejores servicios, tanto en la costa como en pedanías».

Por la dispersión geográfica del municipio, tanto el litoral como las pedanías reclaman históricamente más atención e infraestructuras, incluso con reivindicaciones de independencia que ahora se han ido transformado en una mayor autonomía que se traduzca en un aumento de inversión. Solo hay dos sedes del Ayuntamiento: una en el casco histórico y otra en Orihuela Costa. «¿Qué menos que celebrar una vez al semestre una sesión plenaria en la costa? Tanto económica como socialmente es una zona importante del municipio, y hay que reconocerlo», ha subrayado el concejal Javier Gracia. En todo caso, ha insistido en que «descentralizar la vida institucional no es suficiente si no se acompaña con más recursos no solo en Orihuela Costa sino en otros muchos lugares abandonados del municipio, como buena parte de las pedanías o distintos barrios del centro urbano». Se trata de «vertebrar y cohesionar» el territorio, ha recalcado.

La propuesta de Cambiemos hace hincapié en que «en Orihuela Costa vive casi un tercio de la población censada en el municipio, pero buena parte de sus habitantes se sienten, y con razón, muy abandonados por el Ayuntamiento», ha explicado el edil, que ha añadido que los residentes suelen tener «la sensación de que los representantes públicos solo acudimos a la costa a pedirles el voto o a hacernos fotos. Es hora de estar más en contacto con la ciudadanía, que nos vea cercanos y que pueda transmitirnos sus demandas y opiniones, sin burocracia intermedia». Una brecha además que consideran que se ha agravado con la pandemia. En este sentido, ha recordado que «se vuelven a convocar las juntas de distrito, pero hay que dar un paso más».

En la misma línea, el PP ha presentado una enmienda parcial a la proposición de Cambiemos: «Con ánimo de tener mayor presencia institucional en todo el término municipal, se procurará dos veces al año, celebrar las sesiones plenarias en otras instalaciones y sedes municipales», proponiendo además de la casa consistorial, en el centro y en la costa, los centros cívicos de La Aparecida y La Murada y el auditorio de San Bartolomé. Sin embargo, Cambiemos ha tachado esta enmienda de «un brindis al sol» que es «puro electoralismo», ya que, según el reglamento, los plenos han de celebrarse en la sede de la casa consistorial, y «no hay en ninguna de esas pedanías, por lo que es una manera de engañar a la ciudadanía proponiendo algo que nunca se cumpliría», ha concluido Gracia.