El Ayuntamiento de Torrevieja ya está pagando 26 millones al año por el nuevo servicio de recogida de residuos, aseo urbano y limpieza de playas, a razón de 2,1 millones de euros mensuales. Pero dejar atrás seis años de prestación sin contrato no ha evitado un nuevo episodio de improvisación. La empresa adjudicataria ha solicitado, y obtenido, del área de Urbanismo torrevejense un certificado de compatibilidad urbanística para usar su antigua planta de transferencia de La Marquesa-Casagrande como zona de almacenamiento de algas «provisional» durante tres meses, sin exceder ese periodo. Ahora puede solicitar a su vez la licencia municipal que debe firmar el director general de Urbanismo y Proyectos.

Es el tercer emplazamiento que la empresa utilizaría para este uso después de que la Generalitat ordenara cesar la acumulación de algas y podas en el Mirador del Alto de la Casilla. La administración autonómica instruyó un expediente de infracción grave por ese uso sobre una zona verde sin ningún tipo de autorización. La Conselleria para Transición Ecológica actuó después de que este diario reflejara a principios de mayo que en la explanada del parque inacabado se volcaban camiones con podas, tanto de la empresa que presta el servicio como por parte de vehículos municipales -algunos con mezcla de residuos urbanos-, y se utilizaba para acumular algas. Desde ese momento Acciona realiza los trabajos de acopio y transferencia de podas y algas en el ecoparque municipal, donde también se han producido denuncias de vecinos y de los propios trabajadores por la falta de condiciones de las instalaciones para acumular este material de la playas y el derivado de la conservación de parques y jardines. En esas quejas también se cita que el secado de las algas está provocando el supuesto vertido hacia el exterior del recinto, situado en la zona urbana de acceso a Torrevieja desde la CV-905, frente a Carrefour y el CC Habaneras.

Críticas perjudiciales

La petición de Acciona de emplear ese emplazamiento, desvelada en el Pleno ordinario del pasado jueves por la concejala de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán, se realiza para el uso de un recinto clausurado en 2012 durante el primer gobierno de Eduardo Dolón (PP), precisamente por la ausencia de licencia ambiental para llevar a cabo la actividad de transferencia de basuras, algas y podas. Cuando fue cerrado tras una denuncia de la oposición, el recinto, en suelo no urbanizable, se empleaba como taller de toda la contrata, vestuarios, centro de trabajo y sobre todo como planta de transferencia de basuras. Ubicada a menos de 500 metros de la orilla de la laguna de Torrevieja y a escasos 40 del perímetro de protección del parque natural, la actividad nunca logró la declaración de interés comunitario y la licencia del Consell. En el mismo pleno el concejal Israel Muñoz preguntó a la concejala de Aseo Urbano y Contratación, Carmen Gómez, por los problemas de gestión de las algas y restos vegetales de podas que se estaban produciendo en el ecoparque. La edil aseguró que la denuncia que había llegado sobre ese extremo a la Inspección de Trabajo había sido archivada. Sin embargo, y pese a la intervención previa de la edil de Ciudadanos en la que se citaba la petición de Acciona, no confirmó que la empresa está buscando otro emplazamiento para llevar a cabo la gestión de esos residuos -en la solicitud de la empresa no se citan las podas-. Gómez añadió en su intervención que la oposición no debería cuestionar el despliegue del nuevo contrato porque es algo que perjudica a los ciudadanos de Torrevieja.

20.000 toneladas

Según el pliego de condiciones vigente desde principios del mes de julio la posidonia y las algas se deben retirar diariamente de las playas en temporada alta. Cada quince días el resto del año y también días después de un temporal, con especial cuidado de no cargar en la limpieza arena de la playa. Por indicación de los técnicos puede permanecer más tiempo en la orilla -y según el nuevo decreto del Consell de preservación de la posidonia y contra la regresión costera no deberían recogerse en las playas naturales que en el caso de Torrevieja es apenas un tramo de unos cientos de metros en La Mata y la Cala Ferrís. El anteproyecto del actual servicio de recogida indica que en Torrevieja se retiran al año 20.000 toneladas de restos de posidonia y algas. Con un coste estimado para la empresa por tonelada de 23 euros. Las algas necesitan una zona de acopio temporal como secadero. El transporte al vertedero definitivo no puede ser inmediato. Las algas deben secarse para perder peso y que el agua marina no afecte a los vehículos de transporte.