"No necesito el sueldo de político para vivir, si salgo de mi zona de confort es para que Orihuela crezca"

PREGUNTA: ¿Cómo se ha orquestado su candidatura?

RESPUESTA: Hace ya cuatro años que me hicieron la propuesta de ser candidato, pero las circunstancias de entonces eran muy diferentes. Emilio Bascuñana era el alcalde y, como es lógico y normal, siguió siendo. Su compromiso duraba ocho años, por lo que ahora se renueva aquella propuesta. Todo lo que sea trabajar por Orihuela, desde la posición que me toque, voy a decir siempre que sí. He hecho proyectos con todos los partidos. Siempre que me han buscado me han encontrado. Siempre he estado volcado con Orihuela.

P: Más que con unas siglas se le identifica con el pueblo. ¿Cuáles han sido sus principales motivaciones para dar este paso?

R: Mi compromiso con mi ciudad o con mi pueblo, como me gusta decir, y mi vocación de servicio son las principales premisas que me han empujado a aceptar este honor.

P: ¿Qué objetivos se ha marcado?

R: Sé lo que me gustaría que fuera Orihuela. Le hace falta desarrollo industrial. Tenemos un tejido industrial que cada vez es más frágil, con un polígono estancado. Si no somos capaces de generar un parque aparte, la industria se va. Hay que generar esa posibilidad para que las empresas inviertan en nuestra ciudad. Lograr instalaciones deportivas mejores. Aprovechar su patrimonio. Tenemos un potencial turístico que estamos desaprovechando. Una buena gestión en las pedanías para que vuelvan a sentirse Orihuela, cada una con sus particularidades, y cuidar la costa, que está desatendida.

P: ¿Le han dado ya algunos consejos?

R: Todo el que se acerca me da un consejo y el que no me pide algo [ríe]. Lo que está claro es que hay un factor común, y es que Orihuela necesita mejorar. Se está muriendo. Hemos perdido importancia en la Vega Baja y en la provincia. Tiene que ser capital de la comarca y una referencia en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Tenemos que ser capaces de reconectarla con Valencia y que la Vega Baja gire en torno a Orihuela otra vez. Soy comarcalista. La Vega Baja debe vertebrarse y ser una unidad física y social donde todos persigamos objetivos comunes. Cada pueblo con sus particularidades, pero con un espacio común seremos todos mejores. Y Orihuela tiene que capitanear la Vega Baja. El resumen del total, como dicen en mi barrio, es que necesita un electroshock.

P: ¿De qué barrio es?

R: Me he criado en calle del colegio, que es un barrio que, estando presidido por el monumento artístico e histórico nacional más importante de Orihuela y uno de los referentes de la Comunidad Valenciana, se va por el agujero del desagüe. Se está apagando, cuando la calle Adolfo Clavarana es la puerta a Santo Domingo, que es la universidad histórica. Se caen las casas. A veces da hasta miedo pasear por allí.

P: Con motivo del proceso para recuperar los terrenos públicos que ocupa el Colegio Diocesano de Santo Domingo, se ha reavivado también el espíritu de recobrar la universidad histórica.

R: Es una antigua reivindicación. Reforzar la universidad va a ser uno de esos aldabonazos para ayudar a Orihuela. Hay facultades que llegaron y se han ido, algunas que nunca terminaron de llegar. Potenciar esa universidad supondrá un empujón para la ciudad. En suma, convertir Orihuela en una ciudad de servicios, que es la clave de su éxito. Aprovechar nuestros cinco monumentos artísticos históricos nacionales. Hacer que la simbiosis entre industria, universidad y turismo la transformen en esa ciudad que todos los oriolanos queremos tener.

P: Viene del mundo empresarial y le falta de experiencia política, ¿qué puede aportar?

R: La experiencia se adquiere. Lo que aporto, y no sé hacer otra cosa, es trabajo. Llego para aprender y trabajar. Dos cosas que me encanta hacer. Llevo muchos años en la gestión, la conformación de equipos y la toma de decisiones. La política tiene mucho que ver con estos tres campos. Si la gestión es buena con los equipos adecuados y las decisiones son las correctas, el éxito está garantizado en política, en la empresa y en casa.

P: ¿Es el inicio de una carrera política?

R: No tengo aspiraciones políticas. No necesito el sueldo de político para vivir. Tengo una empresa desde el año 81 con más de 450 empleados. Mi objetivo es que Orihuela crezca y salga del empantanamiento. Si doy un paso al lado saliendo de mi zona de confort es para servir y responder a esa llamada, con una ilusión sin límites.

P: ¿De quién se va a rodear?

R: Crear ilusión implica novedad. Va a haber renovación, no cabe la menor duda, pero todo el mundo tiene cabida y está llamado a formar parte de este proyecto. Tenemos que perseguir la unión del PP. Ha habido mucho enfrentamiento dentro del partido que ha impedido que se avance. Hemos perdido tanto tiempo en peleas que el desarrollo, el objetivo común de que Orihuela creciese, no ha sido el deseado. Eso se consigue trabajando juntos, olvidando los personalismos e individualismos. Todos a una.

P: ¿Cuáles son esos objetivos comunes?

R: Me imagino una Orihuela dentro de 10 ó 15 años. Yo ya no estaré, y me da igual quién coja el testigo, pero dejar las bases para que Orihuela progrese. Es un proyecto a medio y largo plazo. El cortoplacismo es como los fuegos artificiales. Hay que hacer una hoguera. Dejar un trabajo hecho. No sirve maquillar una herida si no soy capaz de curarla. Si pongo una tirita, al final volverá a sangrar y supurar. Tendremos el mismo desastre que antes pero con una infección. Hay que cortar la hemorragia y dar unos puntos de sutura, y ya cicatrizará.

P: Dice que ya no estará, ¿qué límites se ha marcado?

R: Dos mandatos.

P: Si no le salieran las cuentas, ¿pactaría con Ciudadanos?

R: Es pronto para decir con quién pactar. Es una opción que aún no me he planteado. Ciudadanos no ha tenido un comportamiento adecuado. Todos tiramos balones fuera. La culpa siempre es del otro. No soy quién para juzgar. Hay que gobernar Orihuela, según el escenario, que cambia en cinco minutos. Los objetivos tienen que estar claros y definidos. Nunca jamás voy a incluir a nadie que no esté dispuesto a participar en un proyecto común. Todo el que sume puede llegar.

P: ¿Cómo lleva el gerente de una empresa acatar la doctrina de partido?

R: De momento, lo único que me han dicho los responsables del PP es que tengo las manos completamente libres para trabajar como entiendo que debo hacerlo. En política municipal las grandes líneas ideológicas no tienen mucho sentido. Las necesidades perentorias de los ciudadanos, que tu pueblo te ofrezca ganas de vivir en él, no están tan influidas por las ideologías. La clase política está tan denostada que tenemos la tentación de meter a todo el mundo en el mismo saco, pero hay otra forma de hacer política.

P: ¿Sin sectarismo?

R: Si alguna vez he tenido la tentación de formar parte de algún partido político, cuando asumo la presidencia de la Asociación [de Fiestas de Moros y Cristianos] esa tentación se me pasa porque por pulcritud no se puede dirigir algo que es de todos y para todos y estar adscrito a un partido, y menos en estos tiempos tan polarizados. Por el mismo motivo, se me nombra candidato del PP el sábado y el lunes por la noche en la junta central dimito. Por higiene, no solamente democrática sino también personal y de buen funcionamiento de las instituciones.

P: ¿Cómo valora su paso por la Asociación?

R: Lo que más pena me da es dejar la Asociación. Han sido seis años de trabajo intenso. Se ha puesto orden. La Fiesta ha crecido tanto en participantes como en visitantes, y económicamente está saneada. Los desfiles tienen más espectáculo. Hemos arreglado el museo. Hemos realizado las obras en el edificio Domingo Espinosa. También hemos recuperado subvenciones y mejorado nuestra participación en las fiestas de la provincia.

P: ¿Logrará lo mismo en la Alcaldía?

R: Hay mucho trabajo que hacer y un objetivo claro. Estoy aquí para aprovechar una oportunidad de la que seguramente no sea digno, pero me voy a romper la espalda. Al final el trabajo generoso siempre repercute en el bien general.