El departamento de salud de Torrevieja tiene registrados en estos momentos 1.343 pacientes en lista de espera de cirugía, según la última estadística de la Conselleria de Sanidad. La demora media estructural de atención a los pacientes en el área es de 59 días, según la administración autonómica. Junto al dato del Hospital de la Vila en la Marina Baixa (56), la más reducida de entre los hospitales de la provincia y la Comunidad Valenciana, según los datos oficiales de la Generalitat, incluso por debajo de los que presenta el Hospital del Vinalopó (61 días), gestionado por Ribera y que suele encabezar el ránking de demora más corta desde hace años. Por ejemplo, en los grandes hospitales de Alicante el General y de Sant Joan es de 134 días, de 121 en el Virgen de los Lirios de Alcoy o 61 en el vecino de Hospital de la Vega Baja de Orihuela.

Se trata, sin embargo, de datos muy parciales de todos los departamentos de salud de la Comunidad. La página web de la Conselleria de Sanidad Universal no difunde información sobre las listas de espera de consultas externas de atención especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas, cuya demora es la que más quejas genera a nivel general, no solo por desconocer el volumen total de la lista, también porque el usuario afectado carece de información sobre su puesto en ella e incluso en muchas ocasiones sobre si figura como tal en espera. No se conocen los datos globales, ni tampoco la situación por departamentos, especialidades y patologías.

Cataratas

Los datos son tan parciales que no figuran , por ejemplo, la demora en las cirugías oncológicas, mientras que la mayor parte del retraso en la asistencia -en la que se puede consultar públicamente- está protagonizada por el área de Oftalmología: hay 888 pacientes en espera. 410 con más de 90 días de demora y 2 que llevan esperando a que les llamen desde hace más de seis meses. Y la patología principal es la operación de cataratas. A mucha más distancia le sigue el servicio de Traumatología con una lista de espera de 261 pacientes. De ellos 112 esperan ser intervenidos desde hace más de 90 días y 6 más de seis meses.

Otros datos resultan anómalos desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, la Generalitat a asegura que no existen pacientes en espera de operación de prótesis de rodilla, cuando la demora está superando para algunos pacientes los 70 días. Por ejemplo para pruebas diagnósticas que requieran ecografías, mamografías o TAC, según una reciente investigación de oficio del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

Falta de información

Así, entre las conclusiones paciente no puede acceder al registro individualizado de Lista de Espera de Consultas Externas y Pruebas diagnósticas/terapéuticas. La persona no sabe, en tiempo real, qué concreta posición ocupa en la lista de espera y cómo va evolucionando la misma diariamente. El paciente puede acceder con su número SIP al registro Individualizado de Lista de Espera quirúrgica», pero tampoco sabe, en tiempo real, qué número va ocupando en la lista de espera y la evolución diaria de la misma.

Sanidad ofrece una alternativa bastante pobre a algunas de estas deficiencias de información. Por ejemplo, asegura que el tiempo de demora media de las especialidades y número de personas en lista de espera para una primera cita de consultas externas de atención especializada «se publica, de acuerdo con la estadística oficial del Ministerio de Sanidad, semestralmente en su página web». Es decir, insta a los pacientes a consultar una estadística que se publica cada seis meses y que ofrece datos genéricos de todo el país.

Además la Conselleria subraya que sí que puede consultar a través de la App GVA +Salud o en la web sus citas pendientes de especializada, así como la fecha de cita asignada, tanto para pruebas diagnósticas y terapéuticas como para consultas externas en atención especializada. Con el pequeño matiz de que la web informa sobre la cita si la cita existe. Y una forma de que la demora -en todos los hospitales tanto de gestión directa como concesionados- se reduzca o incluso no exista es que las agendas para incorporar nuevas citas estén cerradas.