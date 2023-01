La asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela para la creación de un nuevo sector de suelo urbanizable denominado "El Barranco" en Orihuela Costa, donde se pretenden reclasificar 33.304 metros cuadrados para uso comercial, entre las calles Pimienta y Clavo, la carretera de Villamartín y la urbanización Los Dolses.

La organización ecologista señala que esta modificación es incompatible con la versión preliminar del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, que clasifica estos terrenos como suelo no urbanizable afectado por un corredor terrestre.

En concreto, apuntan, la práctica totalidad de las cerca de 3,3 hectáreas de suelo no urbanizable que se pretenden reclasificar como suelo urbanizable mediante la modificación puntual que es objeto de las alegaciones figuran en la versión preliminar del PAT como un suelo no urbanizable de la denominada zona 6a (zonificación del suelo no urbanizable) sobre el que existe una afección territorial al formar parte de un corredor terrestre que propone la versión preliminar del plan que la Generalitat ha iniciado, aún sin que se haya aprobado de forma definitiva, para poner orden urbanístico en los 27 municipios de la comarca.

Según el PAT, este corredor terrestre permitiría la conexión ecológica del LIC de la Rambla de las Estacas (el sector E- 3 es colindante) con el Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su entorno y con el LIC y ZEPA de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor.

Además, las alegaciones insisten en que "el territorio de Orihuela Costa ya se encuentra muy masificado y sobresaturado urbanísticamente", sin olvidar que "todo el suelo no urbanizable que aún existe, que en el caso del sector E-3 y de los suelos no urbanizables cercanos estuvo ligado en el pasado al entorno del espacio natural configurado por la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, debe permanecer con esa clasificación, evitándose su urbanización y nuevas reclasificaciones que difícilmente pueden tener amparo si se aplicaran al territorio oriolano los umbrales de sostenibilidad que definen la Ley de Ordenación del Territorio y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, siendo más que probable que la aplicación de dichos umbrales conlleven la obligación de desclasificar suelo sin que tengan cabida, en ningún caso, nuevas reclasificaciones que aumenten el suelo urbanizable".

Por ello, ASE solicita que no se apruebe la modificación que ha propuesto el Ayuntamiento de Orihuela, al igual que ha hecho Cambiemos, que también ha presentado alegaciones al considerar que vulnera normativa en materia urbanística.