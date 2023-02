El exciclista y abogado Santos González inicia una nueva etapa en su carrera, el asalto a un puerto de categoría especial, la Alcaldía de su municipio, San Isidro. Y lo hace de la mano del PP de Carlos Mazón, que ha visto en él su espíritu competitivo para intentar gobernar en una plaza siempre del PSOE.

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante le ha convencido. «Siempre me he sentido atraído por la política, pero hasta ahora no creía que era el momento. El respaldo y el proyecto de Carlos Mazón y su equipo de trabajo ha sido fundamental para decidirme», expone el exciclista Santos González, que compaginó su etapa deportiva con los estudios universitarios y que ya lleva 13 años ejerciendo la abogacía en un reconocido despacho ilicitano, en el Bufete Sempere Jaén.

Como ciclista, Santos González participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta y Sidney, en 14 campeonatos del mundo y otros tantos de España. Militó en los mejores equipos nacionales (Kelme y Once). Obtuvo un cuarto puesto en la Vuelta a España, en la que ganó una etapa. Campeón de España contra el trono, muy buenos papeles como gregario en varias ediciones del Tour de Francia y el Giro de Italia.

Cuando dejó la bici comenzó su etapa profesional como abogado. Entre tanto también tuvo tiempo para dirigir el área de Deportes del Puerto de Alicante y el pasado año dirigió la campaña del nuevo presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, el también excorredor Quique Gutiérrez, que desbancaba al candidato que llevaba 18 años en el cargo.

«Ahora mismo, mi pueblo necesita un cambio de timón. Son muchos años de inmovilismo y San Isidro merece ser reconocido. Hay muchas cosas por cambiar y que se pueden mejorar. Queremos poner a San Isidro en el mapa», asegura.

«Siempre he sido muy inquieto, competitivo e inconformista. Preparando una gran carrera, como el Tour, solo pensaba en superarme. Y esta filosofía la he aplicado a todas las facetas de mi vida profesional», explica el candidato a la Alcaldía sanisidrense, que «he decidido involucrarme en la vida de San Isidro, un municipio que se ha quedado atrás en la competición, que en los últimos tiempos se ha convertido en una ciudad con cada vez menos actividad socioeconómica».

El mismo lema que se puede ver en la entrada al casco urbano, «San Isidro, ha sido cosa de todos», denota que «nos hemos quedado anclados en el pasado», apunta González, quien cree que «debemos convertir nuestro municipio en un lugar atractivo para los jóvenes, con servicios acordes a las necesidades de nuestros vecinos y que mire al futuro con entusiasmo. Tenemos que aprovechar nuestra localización estratégica, así como las cercanas infraestructuras de comunicación -carreteras y estación- de las que disponemos. Debemos potenciar reclamos culturales y turísticos que sean atractivos. Es fundamental creer en nosotros mismos».

El candidato popular a la Alcaldía de San Isidro tiene muy claro que se enfrenta a una prueba muy complicada. El PSOE ha gobernado siempre, desde la fundación del municipio. En las últimas elecciones municipales el PP solo consiguió 248 votos frente a los 736 de los socialistas. «Tengo muy presente lo complicado que es el reto, pero remontar siempre ha sido un acicate para mí. Nunca he dado una carrera por perdida y gobernar el Ayuntamiento de mi pueblo es ahora mi meta», concluye el exciclista, abogado y político.