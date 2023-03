Con su nueva campaña "Lo bueno lo tenemos en casa", la firma de la empresa Ferrero asegura que "tiene por objetivo fomentar el turismo local" -del que Torrevieja está bien servida- , animando "a visitar aquellos lugares únicos que tenemos alrededor y que merece la pena descubrir".

La iniciativa pretende reivindicar el encanto de algunos de los parajes más extraordinarios de nuestra geografía, recordándonos que "no hay que ir muy lejos para disfrutar de experiencias únicas".

Según señala la marca esta nueva colección se incluyen lugares "tan icónicos" como el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. En plena provincia de Alicante, encontramos una laguna rosa de 1.400 hectáreas que forma parte del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. "Se trata de un fenómeno natural poco común causado por una bacteria que libera un pigmento rosa que impregna las aguas con alta concentración de sal".

También se suman otros lugares como San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya), que ha sido el escenario de una de las series más aclamadas a nivel internacional; la playa de Cocedores, cuya arena forma parte de la provincia de Murcia mientras que el agua se considera territorio de Almería; la icónica Puerta de Alcalá (Madrid), que se alza en pleno centro de la capital como una de las cinco antiguas puertas reales de entrada a la ciudad; o el parque natural de Bardenas Reales (Navarra), que está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Sin olvidarnos de ubicaciones reconocibles como el Acueducto de Segovia (Segovia), Begur (Girona), Brihuega (Guadalajara), El Bufadero de La Garita (Las Palmas), Cabo de Gata (Almería), Cabo Touriñán (A Coruña), Cudillero (Asturias), el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido (Huesca), Mérida (Badajoz) y Sóller (Mallorca).

Ni fácil, ni autorizado

No es nada sencillo encontrar esa estampa ni localizarla en la laguna de Torrevieja porque no existe un recorrido señalizado para llegar a esas orillas. La popularidad del rosado de sus aguas se ha hecho viral a nivel global a través de las redes sociales. Pero acercarse a ese paisaje y a sus espectaculares puestas de sol está, en teoría, prohibido porque la laguna forma parte de un parque natural y una zona industrial y no se ha habilitado un itinerario autorizado para el caso de la laguna de Torrevieja -sí, y con mucho éxito y recursos, en la zona de visitantes de La Mata-. Aunque en la práctica cientos de personas se acercan todos los meses a algunas zonas específicas para intentarlo.

Y esa difusión está generando algunos problemas de saturación en las orillas, también empleadas para el baño de lodos y salmueras, en especial en el entorno de la Punta de la Víbora, una de las zonas con presencia de vegetación de saladar más valiosas del parque natural.

La visita a la orilla de la laguna de Torrevieja sí está regulada y autorizada pero dentro del recinto industrial de la salinera, que cuenta con un servicio de rutas guiadas en tren turístico, a pie y en bicicleta.