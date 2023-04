Este verano de 2023 puede ser el último de los acantilados de Cala la Mosca sin grúas torre. El próximo martes la junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela aprobará la modificación del proyecto de urbanización llamado Alameda del Mar, que se edificará al norte de la costa oriolana.

Es el penúltimo instrumento urbanístico que requiere el proyecto para comenzar la construcción en el único tramo libre de hormigón que todavía se puede encontrar en la costa oriolana. También hay que validar el proyecto de reparcelación. Después podrán llegar las licencias. Hasta 2.200 viviendas turísticas más en un litoral que ya cuenta con docenas de miles a lo largo de 15 kilómetros.

Rueda de prensa

La alcaldesa Carolina Gracia (PSOE) ha improvisado una rueda de prensa en solitario, sin la presencia del concejal de Urbanismo y socio de gobierno, José Aix (Cs), en la que ha admitido que con la estimación de todos los informes técnicos no puede negar a la empresa el visto bueno a ese trámite para, inmediatamente después, desmarcar su decisión de las amenazas y presiones que asegura que ha recibido del abogado de la promotora, Gomendio, para que dé el paso que precisamente ha anunciado este viernes.

"Al PSOE este proyecto no le ha gustado nunca, y sigue sin gustarle a día de hoy. Pero como alcaldesa tengo como obligación incluirlo a la junta de gobierno porque si no, quien incurre en responsabilidad patrimonial sigue siendo el Ayuntamiento porque no hay motivo que impida darle continuidad al expediente administrativo". Es un procedimiento reglado.

Sin negociar

"Esto lo saben todos los concejales que levantaron la mano y lamentablemente nos ha tocado a nosotros jugar en el minuto 90, en descuento", ha dicho. "He intentado que la empresa estuviera dispuesta a negociar cualquier otra alternativa como se ha hecho en otras grandes ciudades como València o Barcelona, y no han querido. Tenían claro que con el visto bueno de la Conselleria era exigir que el Ayuntamiento culminase con este proyecto de urbanización. Es un expediente que lleva dos décadas de tramitación y cuenta con todos los informes".

"Nadie en su sano juicio es capaz de poner en riesgo, ni hipotecar al Ayuntamiento de Orihuela por una decisión que no se pueda sostener jurídicamenta. Ninguna de las amenazas del abogado de la empresa a esta alcaldesa tiene que ver con esta decisión". Carolina Gracia - Alcaldesa de Orihuela

Gracia señala que la decisión no es una cuestión de oportunidad, ni ideológica. "Nadie en su sano juicio es capaz de poner en riesgo ni hipotecar al Ayuntamiento de Orihuela por una decisión que no se pueda sostener jurídicamente y con documentos en la mano. Ninguna de las amenazas y las presiones que ha hecho el abogado de la empresa a esta alcaldesa tiene que ver con esta decisión".

En este sentido la regidora ha indicado que cada vez que se ha celebrado una junta de gobierno desde que anunciara que el visto bueno necesitaba más informes, el abogado ha vuelto a insistir en esas presiones. La alcaldesa ha reconocido que no ha denunciado esas presiones, pero que los servicios jurídicos estudian adoptar medidas legales contra el letrado.

Informes

La alcaldía solicitó al secretario general del pleno que emitiera un informe jurídico en el que se le pidiera a los técnicos de Urbanismo que detallaran si se cumplía "escrupulosamente" con los condicionantes reclamados por el Ayuntamiento a la empresa Gomendio, impulsora del residencial, de la modificación del proyecto de urbanización. En especial sobre si existe disponibilidad de recursos hídricos y capacidad para tratar las aguas residuales de la nueva urbanización.

El habilitado nacional ha indicado, según la alcaldesa, que en los nuevos informes de los técnicos de Urbanismo se concretan ahora esas exigencias al promotor con mucho más detalle y Gomendio deberá asumirlas. "Se han aclarado cuáles son las condiciones que han de cumplirse con carácter previo a conceder ningún tipo de licencia de edificación".

"Lo que se va aprobar ahora es el proyecto de urbanización y debe aprobarse también el de reparcelación y estos condicionantes afectan a cada una de las parcelas del plan parcial", ha advertido la alcaldesa.

Por encima de intereses particulares

"Es un tema (el de la urbanización de Cala la Mosca) que ha dado de qué hablar y que creo que seguirá, lamentablemente, dando de qué hablar, pero creo que la responsabilidad del Ayuntamiento de Orihuela, sobre todo de este gobierno, va estar siempre por encima de los intereses particulares de nadie. Nuestra obligación es velar porque la propuesta que vamos a llevar a junta de gobierno sea la imagen más fiel de lo que se aprobó en el pleno y se ha especificado en los informes de los técnicos".

"El concejal de Urbanismo que trabaja para la promotora"

Frente a las mentiras del Concejal de Urbanismo (que trabaja para el promotor) y la pasividad de la alcaldesa, la valentía de quienes se atreven a proteger nuestra tierra. Mañana nos vemos en esta manifestación de @cala_mosca. Para proteger a Orihuela de la violencia urbanística. pic.twitter.com/KZjEQrwMIK — Karlos BernabéMar (@KarlosBernabeM) 14 de abril de 2023

Por otra parte, Carlos Bernabé, portavoz de Cambiemos Orihuela ha difundido este viernes la convocatoria de una plataforma que este sábado se manifiesta en contra de la urbanización. En su mensaje acusa directamente al concejal José Aix de "trabajar" para el promotor y "mentir" y a la alcaldesa de pasividad para evitar la actuación y proteger el espacio calificado como urbano desde 1990 y que la Generalitat intentó sin éxito proteger en el Plan Territorial de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel).