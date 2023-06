El profesor Juan Martínez Tomé es el nuevo director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuyo nombramiento se hará oficial el próximo día 19 por parte del rector Juan José Ruiz, después de lograr el respaldo del profesorado en unas elecciones que se celebraron el pasado lunes y en las que fue el único candidato.

Toma el relevo del profesor Ricardo Abadía, que tras ocho años al frente de la dirección decidió no presentarse a la reelección, con la idea de que "no conviene acostumbrarse a los cargos", manifiesta, al tiempo que aboga por "la necesidad de realizar propuestas continuamente", por lo que, en su opinión, corría el riesgo de "no moverse lo suficiente".

Así, su principal logro, según Abadía, ha sido el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández, el CIAGRO-UMH en enero de 2021, y su posterior promoción a Instituto de Investigación, con la publicación del decreto 41/2023, de 24 marzo, del Consell Valenciano.

Asimismo, destaca que durante su etapa se han conseguido diversos logros en docencia, infraestructuras, organización, gestión y comunicación. Además, con motivo de su 50 aniversario, la EPSO ha sido galardonada con varios premios y distinciones como la Medalla de Honor "Botánico Cavanilles" otorgada por el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, así como la Medalla de Oro de la Ciudad de Orihuela otorgada por el Ayuntamiento, el Premio Importantes 2022 de INFORMACIÓN y el "Juan Cerdán" de la Noche de la Economía 2022 de la Cámara de Comercio de Orihuela.

El nuevo director, Juan Martínez Tomé, es doctor ingeniero agrónomo (Premio Extraordinario de Doctorado), profesor en la Universidad Miguel Hernández y de la Escuela de Negocios de Murcia (ENAE), autor de artículos científicos, divulgativos y libros técnicos, revisor de varias editoriales científicas, investigador del CIAGRO, consejero de Caja Rural Central y de Agrobalia y consultor técnico de empresas del sector agroalimentario.

Entre los retos que tiene el nuevo equipo directivo está la adaptación a la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario), que conlleva numerosos cambios organizativos, el aumento de la oferta docente y el número de estudiantes que se matriculan en el centro, además de la consolidación de la presencia de la EPSO en la vida social y cultural de Orihuela y su comarca y su papel en el desarrollo económico de la Vega Baja, a través del sector agroalimentario.

Precisamente, como reconocimiento a esa labor de formación de más de 7.000 profesionales que han pasado por sus aulas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la Vega Baja, en noviembre el primer corte simbólico de la temporada de la alcachofa tuvo un escenario peculiar: el campus de Desamparados. En concreto, en los campos de ensayo que dedica a esta hortaliza el Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO, cuando lo habitual es que se produzca en un bancal de los once municipios que forman parte de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja, que promueve este tradicional acto.