Más fondos para la investigación, centros especializados, de los que carece la Comunidad Valenciana, mayor coordinación socio-sanitaria y mejora en cantidad y calidad de las terapias no farmacológicas. Son las reivindicaciones que se han hecho en Orihuela con motivo del Día Mundial del Alzhéimer. El Ayuntamiento se ha adherido al manifiesto de la asociación AFA Miguel Hernández en el que se reivindica la mejora de los servicios y la atención para las personas que padecen alzhéimer, así como para sus familiares y cuidadores.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la edil de Sanidad, Irene Celdrán, han asistido al acto que ha tenido lugar en el Auditorio de la Lonja. Junto a los integrantes de la asociación AFA Miguel Hernández, y ante la presencia de ediles de la corporación municipal, se ha procedido a la lectura del texto, enmarcada también dentro de la celebración de las II Jornadas AFA Miguel Hernández que se celebran estos días y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Sanidad.

Vegara ha señalado que el alzhéimer "está presente en nuestras vidas" y desde el Ayuntamiento de Orihuela "hacemos nuestras las reivindicaciones de AFA Miguel Hernández y contribuimos a dar visibilidad a esta enfermedad". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que se realiza diariamente esta asociación para ayudar a las personas que padecen la enfermedad y a sus familias.

Demencias

En el manifiesto se ha insistido en reclamar públicamente las mejoras esenciales que se necesitan en la Comunidad Valenciana para todas las familias afectadas por las demencias. "Necesitamos avances ya, necesitamos que el alzhéimer sea una prioridad porque la incidencia aumenta, pero los medios para atenderla no", han criticado.

Por ello, haciéndose eco y apoyando el lema propuesto por CEAFA "Integrando la innovación" y a las reivindicaciones de FEVAFA, la asociación oriolana ha querido centrar la atención en una de las cuestiones que considera prioritarias, pero, a la vez, más complejas de poner encima de la mesa: la innovación.

"Innovar es que desde las asociaciones sigamos reivindicando la importancia de la investigación, denunciando la situación precaria en la que se encuentran la mayoría de los investigadores y la necesidad de incrementar los fondos presupuestarios para lograr avances que combatan los efectos de estas enfermedades neurodegenerativas", han señalado en el manifiesto.

También se ha puesto el acento en la importancia del diagnóstico temprano, incluso en fases prodrómicas como medio para prolongar los períodos de calidad de vida de las personas afectadas, permitiendo, además, que continúen siendo parte activa de la sociedad, tal como lo han sido hasta el momento de recibir el diagnóstico.

Vacuna

Además, se insiste en la necesidad e importancia de "descubrir la vacuna que permita adelantarse al desarrollo de la enfermedad". Por ello, instan a las administraciones a apoyar la investigación con los diferentes procesos que comprende. En particular, ofreciendo la estructura asociativa como herramienta privilegiada para el reclutamiento de potenciales voluntarios participantes en ensayos clínicos en curso o futuros.

Y ponen el foco en la investigación sociosanitaria que permita testar la eficacia de las terapias no farmacológicas, de modo que las personas afectadas puedan ser beneficiarias de terapias de calidad. "Innovar es pretender y exigir que las terapias no farmacológicas, adecuadamente validadas, sean incorporadas en la cartera del Sistema Nacional de Salud, que estén asumidas y financiadas (tal como están otras terapias de rehabilitación), y que estén al alcance y disposición de quienes las necesiten", indican en el manifiesto. Y se reclama explorar la demencia y sus consecuencias desde ámbitos que tradicionalmente no han sido tenidos en consideración.

También se pide apostar por la creación de redes colaborativas estables compuestas por entidades públicas y privadas de prestigio como manera de avanzar hacia la solución de las demencias desde todos los ángulos posibles que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista social y sanitario.

"Innovar es reconocer que las personas con alzhéimer o con cualquier tipo de demencia siguen manteniendo intacta su naturaleza como personas, dotadas de derechos y merecedoras del respeto que su dignidad exige", continúa el manifiesto, que también reclama que se escuche, aprenda y comprendan las necesidades y propuestas que las personas con demencia plantean, dándoles el valor que tienen en tanto que formuladas en primera persona, lo cual les confiere un valor especial que, hasta hace relativamente pocos años, no habían ni siquiera sido imaginadas por el retraso de los diagnósticos.

Por último, el manifiesto pide seguir apostando por la educación y la formación como medio para avanzar en la lucha contra el alzhéimer, pero también para afrontar de la mejor manera posible los procesos que se abren para las familias desde el momento mismo del diagnóstico y avanzar en la adaptación tecnológica de las terapias no farmacológicas, permitiendo un acceso más democrático a las mismas.

Reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones, se han centrado en la puesta en marcha de la "atención especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen”, que dice la ley, pero que en la Comunidad Valenciana no existen aún centros homologados de atención al alzhéimer y otras demencias. También pide la asociación AFA coordinación Socio-Sociosanitaria "eficiente y comprometida" y un decreto de tipologías "viable". "Desde AFA Miguel Hernández estamos de acuerdo en la organización del Sistema de Servicios Sociales, pero esta organización debe contar con la participación de los agentes implicados. Queremos ayudar a mejorar el sistema de Servicios Sociales, pero principalmente debe ser viable para las personas atendidas, sus familias y las asociaciones que prestan los servicios".

Por último, reclama dale más importancia al diagnóstico temprano como medio para prolongar los períodos de calidad de vida de las personas afectadas, permitiendo, además, que continúen siendo parte activa de la sociedad. Y la mejora en cantidad y calidad de las terapias no farmacológicas, como medio que asegura la ralentización de la enfermedad de Alzheimer y, por tanto, la dependencia asociada a esta enfermedad.

"Nuestra misión es poner el alzhéimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que conviven con esta enfermedad", concluyen desde la asociación que trata con estas personas para que tengan una mejor calidad de vida.