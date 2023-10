La concesión de las subvenciones municipales anuales a las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ampas) de los colegios e institutos de Torrevieja están en el aire por un formalismo administrativo. El Ayuntamiento convoca una subvención anual con un tope límite de 1.500 euros para sufragar gastos justificados por los colectivos de padres durante el curso académico anterior. En este caso, el curso 2022/2023.

Uno de los requisitos que figura en las bases de la convocatoria es que las asociaciones tengan actualizados sus datos al año en curso. Es una condición poco conocida, pero lo exige la ordenanza municipal de Participación Ciudadana para cualquier asociación que solicite ayudas públicas del Ayuntamiento de Torrevieja.

Lo más probable

El área de Educación ha anticipado a las Ampas solicitantes que es probable, en función de un informe de la dirección de la Asesoría Jurídica municipal, que su petición se vea rechazada porque la mayoría de ellas, si no todas, no ha actualizado sus datos en ese registro del área de Participación Ciudadana. Según ha podido confirmar este diario algunos centros no han modificado sus datos desde 2008. Y la mayor parte no los varía desde antes de la pandemia.

Esos datos no suelen cambiar en aspectos como la dirección o el contacto de correo electrónico, por ejemplo. Pero sí en otros importantes como la composición de la junta directiva de las asociaciones -presidente, tesorero, secretario y vocales-, que está sujeta a cambios porque los colectivos de padres funcionan, según sus estatutos, con mecanismos de democracia interna y celebran elecciones de forma periódica.

Financiación

Las Ampas tienen su principal fuente de ingresos en las cuotas de las familias que quieran incorporarse como socias y las que ofrecen descuentos en muchos de los servicios que prestan a los centros, como las actividades extraescolares. Aunque muchas de ellas han hecho un gran trabajo para contar con una base de socios relevante, en otras, en un medioambiente educativo como el de Torrevieja, con una enorme movilidad y diversidad, figura un número muy limitado de socios en proporción al alumnado total de los centros. Madres y padres diseñan esas actividades dando por hecho que recibirán la ayuda municipal.

Estatutos

Para constituirse como tales asociaciones deben estar registradas, con sus propios estatutos, ante a la administración autonómica. Los padres y madres han cuestionado que el municipio ya esté anticipando que se van a rechazar las peticiones y consideran que abrir un plazo extraordinario para subsanar esa única deficiencia de documentación, que es común a la mayor parte de las peticiones, sería la forma de resolver el problema formal. Margen de subsanación que se la da a otros peticionarios de ayudas públicas cuando se detecta alguna deficiencia en la documentación o a los proveedores municipales en sus ofertas, por ejemplo.

Fuentes de los padres consideran que se puede dar margen para completar la documentación y se preguntan por qué el Ayuntamiento no reconoce a las asociaciones al no tener los datos desfasados pero los centros educativos confían en esas Ampas para muchas de sus actividades, cuentan con espacio físico propio, en el caso de los colegios de Infantil y Primaria, gestionados en su mantenimiento por el municipio y con representantes en los consejos escolares municipales sin que se cuestione su corrección administrativa.

Federadas e independientes

Algunas de las Ampas están federadas a organizaciones mayores, como la Federación Gabriel Miró -cuya delegación local en Torrevieja tampoco tiene los datos actualizados a este año, según la información municipal- o la Federación Enric Valor, por la que aportan cuotas de asesoramiento jurídico. Otro grupo de Ampas es independiente y no está federada. Casi el cien por cien de los 14 colegios y siete institutos de Torrevieja -uno de ellos concertado y otro una sección delegada- cuenta con asociación de padres.

Fuentes del equipo de gobierno, por su parte, indicaron que el requisito depende de la ordenanza, no de su área y que la decisión final es de los técnicos. También indicaron que su voluntad es la de aumentar el tope máximo de subvención para el 2024, ya que lleva en la misma cifra mucho tiempo.