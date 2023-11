Ciudadanos Orihuela ha denunciado la «falta de gestión» de la edil del área de RSU y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño. Según la edil de Cs, Luisa Boné, realizó varios escritos y preguntas en el pleno en relación a la planificación de los recursos humanos y materiales que tiene el servicio en temporada alta en la costa. Sin embargo, todos quedaron sin contestación, denuncia, por lo que acudió al Síndic de Greuges, que inició un expediente.

En este sentido, Boné ha señalado que tras el requerimiento del Síndic, la responsable de Aseo Urbano "se ha visto obligada a responder y, por desgracia, nos ha comunicado lo que nos temíamos, que no hay gestión, ni planificación alguna del servicio", asegura Boné, y añade que "Ortuño ha venido a poner la mano todos los meses, pero a trabajar poco".

Respuesta

La respuesta de la edil responsable del servicio de RSU y Limpieza Viaria al Síndic, según ha trasladado Ciudadanos, señala que "tomando en cuenta el derecho al acceso a la información y valorando que esta debe limitarse a la documentación previamente elaborada y existente en las dependencias administrativas sin que sea equiparable este derecho a la información a un derecho genérico a obtener nuevos informes, se le indica que curse su petición acorde al derecho que le asiste".

Para Boné, esta respuesta de Rocío Ortuño confirma que no existe tal planificación al referirse a la documentación previamente elaborada y existente "y que, por lo tanto, no es posible mostrarla".

"No nos sorprende la respuesta de la edil, pues nos imaginábamos que no existía ninguna planificación. No hay más que ver cómo está la costa para comprobar que este nuevo gobierno funciona tapando fuegos, sin planificación de ningún tipo", critica Luisa Boné.

"Incomprensible"

Para Ciudadanos resulta "absolutamente incomprensible" que, la situación del pasado verano en cuanto a limpieza en Orihuela Costa tras dejar el anterior gobierno más personal. "Teniendo este año el servicio más personal que ningún otro, tengamos que sufrir los vecinos que residimos en el litoral la desidia y la falta de trabajo de Ortuño, centrada exclusivamente, aunque mal, en sus fiestas de Moros y Cristianos", manifiesta Luisa Boné.

"Al final, va a ser verdad que lo único que busca este nuevo equipo de gobierno es hacer brazos caídos para que la ciudadanía piense que el servicio municipalizado no funciona y así poder externalizarlo", zanja la concejala de Cs.