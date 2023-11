Aguas estancadas desde hace meses en dos de las playas más concurridas de Orihuela Costa. Es el panorama que se encuentran los bañistas que, con el buen tiempo, siguen acudiendo a las playas de Cala Estaca y de Cala Mosca, en Playa Flamenca. El origen es, previsiblemente, residual, y esas aguas estancadas han convertido parte de la arena en un manto verde en el que, incluso, proliferan las ranas.

Así lo ha denunciado la edil de Ciudadanos en Orihuela Luisa Boné, quien hace referencia al balizamiento existente en esas playas que desde hace meses acota una parte de las mismas que impide su acceso y que presentan un «aspecto penoso», señala.

Boné asegura que «incluso, ha crecido vegetación, se puede ver fácilmente el manto verde que se está desarrollando en ambas calas». La edil afirma que el motivo de ese balizamiento «responde, seguramente, a que esas aguas estancadas que se han analizado a instancias de la Concejalía de Playas estén contaminadas».

Escritos

Por ello, pide al responsable de Playas, Manuel Mestre (Vox) que informe sobre el resultado de esos análisis y cómo solucionará las posibles filtraciones de aguas residuales que están llegando a las playas «y que suponen un riesgo para la salud de los ciudadanos, porque hasta ahora lo hemos visto hablar y reunirse mucho con los vecinos, pero soluciones pocas», lamenta Boné, quien ha enviado varios escritos al edil Mestre sin obtener respuesta, denuncia.

Cerca de Cala Mosca se encuentra un punto de bombeo de aguas residuales que, según Boné, podría ser el origen de esas filtraciones.

Banderas azules

Y alerta del riesgo de perder banderas azules. "Con todo esto, las bandera azules siguen izadas en ambas playas incumpliendo la normativa regulada por ADEAC, que es la asociación responsable en España de los programas internacionales Bandera Azul para otorgar dichos distintivos", señala la edil de Cs.

Asimismo, ha afirmado que "costó mucho trabajo" conseguir las once distinciones para las once playas del municipio "y situarnos en el plano internacional como la segunda ciudad española con más Banderas Azules y que en estos momentos esas dos calas, por desgracia, no representan a tales distintivos de calidad".