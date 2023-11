La próxima semana está previsto que arranquen las obras de construcción de una de las más modernas depuradoras del país, la que se construirá en Almoradí. La Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR) adjudicó el pasado mes de junio la construcción de la nueva depuradora a la unión de empresas Acciona Agua S.A-Acciona Construcción S.A., por 19 millones de euros, y la dirección de obra a la empresa Applus Norcontrol S.L.U., por un importe de 419.265 euros, tras la valoración de las cinco ofertas presentadas a la licitación y las cuatro ofertas para la dirección de la obra, que salió a licitación 20,2 millones de euros, un millón menos de lo que se adjudicó.

Las obras comenzarán la próxima semana tras la firma del acta de replanteo (el inicio de ejecución de los trabajos), y tendrán una duración de 24 meses. Así lo ha anunciado en Almoradí la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, junto a la alcaldesa del municipio, María Gómez. Este procedimiento administrativo supone "el arranque de este proyecto tan demandado y tan necesario para los vecinos", ha recalcado Pradas. "Es un día histórico", ha añadido la regidora almoradidense.

Una infraestructura hidráulica que sustituirá a las dos existentes y cuya inversión total asciende a 19,5 millones de euros, cofinanciada por la Unión Europea con Fondos Feder 21-27.

La nueva depuradora, que se situará en unos terrenos de 55.777 metros cuadrados al noreste del término municipal junto a la AP-7, integrará el caudal de la EDAR del Bañet y de la pequeña depuradora de El Saladar, aumentando la capacidad de tratamiento de estas dos instalaciones a 6.000 metros cúbicos al día (1,19 hectómetros cúbicos al año), lo que es equivalente a dar servicio a una población de 41.400 habitantes, casi el doble que la actual. Esta previsión supera la capacidad actual de tratamiento que está en 3.500 m³/día entre las dos depuradoras que hay en la localidad, que supera los 21.500 habitantes.

Además, contará con una reserva de suelo para futuras ampliaciones de hasta 12.000 metros cúbicos diarios. De este modo se resolverán las limitaciones de las actuales depuradoras, ya que el volumen diario tratado ahora es cercano al caudal de diseño, lo que puede condicionar el futuro desarrollo urbano e industrial.

Última tecnología

La nueva instalación contará con la última tecnología en depuración y será una de las más modernas del país. La obra incluye la remodelación y centralización de la red de colectores y bombeos del municipio. Todas estas infraestructuras se construirán de modo que se garantice la integridad de las instalaciones ante las frecuentes inundaciones que se producen en esta zona por la confluencia de las crecidas del Segura y de sus afluentes.

Para reducir el impacto medioambiental de la planta, Acciona instalará un sistema para combatir los olores generados por la depuradora. Además, con el objetivo de incrementar su eficiencia energética, instalará una planta fotovoltaica que alimentará la EDAR.

La nueva estación permitirá depurar correctamente las aguas residuales del municipio y evitará así las constantes multas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la mala depuración de las actuales depuradoras. Las sanciones que ha venido recibiendo el Consistorio por parte de la CHS desde hace al menos una década tienen un importe mínimo de 3.000 euros por verter aguas mal depuradas a las acequias.

La actual depuradora no cuenta con sistema terciario que sí tendrá la nueva lo que permitirá que parte del agua depurada se destine al riego de todos los jardines y evitar así un mal uso del agua potable o la propia del baldeo, también para viales y para uso industrial y las empresas podrán hacer uso de la misma siempre que el sistema sanitario así lo permita.

Filtración

La nueva planta incorpora un tratamiento terciario con filtración textil en profundidad, que permite una separación más eficiente de los sólidos suspendidos tras la decantación secundaria, con un menor impacto energético y medioambiental, y una posterior desinfección mediante rayos ultravioleta para eliminar bacterias y microorganismos.

También se mejorará la eficiencia del pretratamiento y el tratamiento biológico, con aireación prolongada, lo que permite aumentar el rendimiento y reducir el volumen de fangos generados y eliminar contaminantes como el nitrógeno y el fósforo.

Finalmente, se acondicionarán los exteriores de las edificaciones para conseguir una implantación singular y acorde a la situación de la estación, en la que los edificios industriales se encontrarán interconectados mediante pasillos.

La obra incluye también la remodelación y centralización de la red de colectores y bombeos del municipio, que según la oferta seleccionada se realizaría al final de la construcción de la nueva EDAR, con el fin de optimizar las instalaciones secundarias. "Es un proyecto de todos y para todos", ha destacado la consellera Salomé Pradas.

Una veintena de obras en la comarca

La consellera ha detallado que la EPSAR tiene actualmente 22 obras previstas en la comarca y ha explicado que el plan de actuaciones incluye la nueva depuradora en Almoradí, la renovación de las infraestructuras de Orihuela Costa y Orihuela Casco, la ampliación de Callosa del Segura y otras 16 obras de infraestructuras para la reutilización de aguas saneadas, incluidas dentro del plan Vega Renhace.

Además, ha mostrado su agradecimiento al personal de la EPSAR, "por su diligencia y celeridad en las actuaciones durante estos primeros meses de legislatura" y ha criticado la "injustificada demora del anterior Consell en la tramitación de los informes preceptivos para comenzar esta obra".

Contencioso con Dolores

La nueva EDAR iniciará su construcción pese al contencioso que hay en los tribunales interpuesto por el Ayuntamiento de Dolores, que se opone a su construcción en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento al Consell en el Partido Camino de Catral, junto a la autovía AP-7, en el límite con el municipio dolorense.

La consellera Salomé Pradas ha insistido en que todos los informes "son favorables" y espera que "no haya discrepancia que no se pueda solventar con cualquier localidad colindante, estamos abiertos al diálogo y explicarles el proyecto porque estamos avanzando no solo en materia de aguas, también en materia medioambiental".

Por su parte, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha explicado que "están todos los informes" y "serán los tribunales los que diriman al final".

En Almoradí se defiende que la nueva depuradora no producirá olores, porque es una instalación moderna dotada con la última tecnología y las balsas de residuos estarán cerradas, que la zona no es inundable y que es acorde con el paisaje.

Son los tres puntos que han acaparado las principales críticas, sobre todo de un frente común desde Dolores con su alcalde a la cabeza, el socialista Joaquín Hernández, que aglutinó a la oposición. De hecho, de las 1.200 alegaciones presentadas al proyecto, alrededor de 900 fueron de Dolores. Todas fueron rechazadas.