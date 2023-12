El pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Alfonso Ortuño Salar como Hijo Predilecto de la Ciudad de Orihuela por sus méritos y destacada trayectoria en diferentes ámbitos. Pintor, dibujante, ilustrador y caricaturista, en resumen, un artista, que ha llevado con orgullo por todo el país el ser de Orihuela.

Ortuño, que nació en Orihuela en 1942, es uno de los mejores caricaturistas y dibujantes del país. Después de estudiar arquitectura, inició su trabajo como dibujante de prensa en el verano de 1969 en las páginas del diario "Nivel", tras haber trabajado como dibujante en una agencia de publicidad. De 1970 a 1992 trabajó como caricaturista político en los Servicios Informativos de Televisión Española ilustrando las noticias del programa "24 horas", alternando este trabajo con colaboraciones en otros medios periodísticos. Ha colaborado en medios como Gaceta Ilustrada, Triunfo, La Actualidad Española, Sábado Gráfico, Cambio 16, Opinión, Interviú, El Globo, Hermano Lobo, El Sol, Tiempo, Manifiesto y Diez Minutos.

Es muy conocida su labor como tertuliano en esa época en las tertulias políticas radiofónicas de Antena 3 Radio, con su inimitable acidez humorística. Y es que su humor es su sello de referencia, que plasma en sus dibujos y en las innumerables caricaturas que ha realizado, sobre todo de políticos de toda clase y condición. Sobre él se ha escrito que "gasta buen humor y es ligero de lápiz".

Ha realizado numerosas exposiciones y muestras pictóricas por todo el territorio nacional. Todo lo ha hecho desde una visión cómica y desenfadada de la actualidad. Es escritor del libro "Viaje a los arroces" (premiado por la Academia Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa).

Síndico

Amante de la música, la gastronomía y el cine, y un tanto bohemio, fue nombrado Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol en 2011, ofreciendo a los oriolanos uno de los discursos más ingeniosos de los que se han pronunciado desde el balcón del Ayuntamiento. Sobre el discurso, Ortuño admitió entonces que el texto quedaba "gracioso y con ganas de agradar a las personas que había debajo del balcón y no sólo a las cuatro calvas católicas".

Se definió como un síndico "impotente" comparado con los demás por no ser capaz de llevar el "pajarraco". Y sobre el acto, lo calificó como "no apto para sociedades avanzadas" porque al final lo solemne se convierte en una "charanga de pueblo en un acto con solera como este". Entre sus ideas, aportó que se debería aligerar la mañana para que no termine tan tarde y el día anterior al Pájaro proceder con la coronación de la persona que representa la figura de la Armengola y la alzada de la bandera. Y el día del Pájaro iniciar la salida con el portador del Oriol. También se podría "chantajear al cura para que el discurso sea más breve", dijo bromeando.

Su humor lo llevó hasta en el acto más solemne, muestra del genio que lleva dentro. Fue presidente honorífico de la Unión Lírica Orcelitana y es un amante de la Semana Santa y de las fiestas de la Reconquista. De hecho, suyo es el diseño del monumento de la Armengola y los murales de azulejos que hay junto a él, así como la enorme pintura que se encuentra en el Palacio Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, que reúne todos los símbolos oriolanos.

También destaca su obra gráfica alineada con el poeta Miguel Hernández a través de la ilustración de las 42 octavas reales del poemario "Perito en lunas", creando una obra única por su valor pictórico y literario.

La petición para que Ortuño fuera nombrado hijo predilecto de Orihuela viene avalada por un informe favorable del cronista de la ciudad, Antonio Luis Galiano, y firmada por numerosas entidades de la localidad, como la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa, la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, la Asociación de los Síndicos Portadores de la Gloriosa Enseña del Oriol, la Real Orden de San Antón o el Cabildo Catedral de Orihuela.

Reacciones

Todos los grupos políticos con representación municipal han apoyado la propuesta. El edil de Educación, Vicente Pina, ha destacado que el nombramiento viene avalado por numerosas asociaciones.

Por su parte, la edil del PSOE, María García, ha destacado que Ortuño es "un gran embajador de la ciudad" y que sus diseños "expresan su amor por Orihuela". Además, la socialista también resalta que "ha llevado el nombre de Orihuela por todo el mundo" y que se merece este reconocimiento "en vida" para que vea que los oriolanos "le devolvemos un poquito de lo que él nos ha regalado con su trabajo".

La concejala de Cs, Mar Ezcurra, ha hecho un extenso repaso por el curriculum del dibujante y ha resaltado que "se hace justicia a uno de los oriolanos más conocidos y reconocidos". Ezcurra, que lo ha definido como con cariño como "conversador y ocurrente", ha indicado que es una de las personas que más conoce el patrimonio artístico del municipio, el cual ha plasmado "no sin la correspondiente dosis de humor que le caracteriza", ha dicho, en diferentes pinturas. "Hoy hay que recordar que hasta lo más serio se puede tomar de otra manera y, sin faltar el respeto ni ofender a nadie, ni quitar importancia a lo que nos rodea, podemos reírnos de la actualidad, la política e, incluso, de nosotros mismos", ha manifestado la edil de la formación naranja, quien ha culminado señalando que, además del humor, le caracteriza "su generosidad".

Desde Cambiemos, la edil Leticia Pertegal, ha indicado que Alfonso Ortuño se merece este nombramiento "que viene no solo avalado por su carrera profesional, sino también por el amor que procesa a su tierra". Y ha hecho una petición al alcalde, el popular Pepe Vegara, para que se expongan las 14 acuarelas originales que hizo para la exposición de V Centenario de la Batalla de Bonanza, en 2021, y que están custodiadas en el Archivo de Orihuela, ya que solo se expusieron las réplicas.

Y el portavoz de Vox, Manuel Mestre, ha reconocido "los extraordinarios méritos y condiciones que reúne Alfonso Ortuño", por lo que su grupo se ha adherido al nombramiento "con mucha satisfacción".

Texto justificativo

El texto justificativo de este nombramiento de Alfonso Ortuño como hijo predilecto de Orihuela, íntegramente es este:

"D. Alfonso Ortuño Salar nació en 1942 en la calle Colón, en pleno casco histórico de Orihuela. Hijo de Alfonso Ortuño y Patrito Salar, creció involucrado en las tradiciones de la ciudad, especialmente en las conmemoraciones de la Reconquista de Orihuela. De joven, se trasladó a Madrid a estudiar Arquitectura, si bien su carrera la ha desempeñado como dibujante y artista en diferentes ámbitos. En 1969, comenzó a trabajar como dibujante en el diario Nivel. Entre 1970 y 1992, trabajó como ilustrador en los servicios informativos de Televisión Española. Esta labor la compatibilizó con trabajos en otras publicaciones escritas, como Gaceta ilustrada, Interviú, Hermano Lobo, Tiempo, Manifiesto, Triunfo Sábado Gráfico, La Actualidad Española y Cambio 16, entre otros. En esta época, su trabajo más conocido por el gran público es la ilustración semanal que publicaba en la revista Diez Minutos titulada “La casita de muñecas” en la que dibujaba con su particular humor la actualidad de la información de la sociedad.

Durante los años 80 y 90, fue conocido por su participación en la tertulia política de las tardes de Antena 3 Radio. Además de dibujante y humorista, Ortuño ha sido un reconocido gastrónomo. Su libro “Viaje a los arroces” fue premiado por la Academia Española de Gastronomía y Cofradía de la Buena Mesa.

Sin embargo, el desarrollo de su actividad profesional en Madrid no ha mermado su amor por Orihuela. Desde sus inicios, ha estado involucrado en las fiestas de la Reconquista. Es el autor del diseño del Monumento a la Armengola situado en Capuchinos y de los murales de azulejos que se instalaron posteriormente. También fue el encargado de crear el escudo de la comparsa de los Moros Almohábenos.

Esta estima a la tradición oriolana se sustanció en el nombramiento de Alfonso Ortuño como Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol en 2011, ofreciendo a los oriolanos uno de los discursos más ingeniosos de los que se han pronunciado desde el balcón del Ayuntamiento.

Además, Alfonso Ortuño es un confeso amante de la música. Por este motivo, y coincidiendo con su 70 aniversario, la Unión Lírica Orcelitana lo nombró presidente Honorífico ese mismo año. Alfonso Ortuño conoce a la perfección el patrimonio oriolano, pues desde pequeño se interesó por saber las obras que adornan iglesias y edificios públicos. Esto ha tenido un reflejo incuestionable en su obra.

Seguidor y amante declarado de la obra de Velázquez, muchas de sus obras contienen elementos que conectan las obras del pintor sevillano. Ha realizado numerosas exposiciones en Orihuela en las que ha reflejado su particular visión de las tradiciones oriolanas, muchas veces mezcladas con sus siempre recurrentes motivos velazqueños. Su valor como “pintor de Orihuela” quedará para siempre patente, puesto que un gran mural suyo permanece en una de las paredes principales del palacio Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento. Del mismo modo, su obra se ha alineado con la del poeta Miguel Hernández, a través de la ilustración de las 42 octavas reales del poemario “Perito en lunas”, creando una obra única por su valor pictórico y literario".