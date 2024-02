«La procesión del Santo Entierro de Orihuela se merece ser declarada Bien Inmaterial de la Humanidad»

Presidente de la Hermandad de los Pilares de la Soledad desde 2016, de la que es fundador, y hermano del Silencio, del Cristo del Consuelo y del Prendimiento, es también «Armao», Antonio Martínez-Canales Murcia respira Semana Santa por los cuatro costados. Ostentará el cargo más importante de la Semana Santa de Orihuela, el de Caballero Cubierto en la Procesión del Santo Entierro el Sábado Santo. Se muestra emocionado y no para de agradecer este nombramiento que tanta ilusión le ha hecho. Este ingeniero técnico industrial vive en Alicante desde hace casi 40 años, pero no se ha perdido en todo ese tiempo ni una Semana Santa es su «queridísima» ciudad. Este viernes fue oficialmente aprobado su nombramiento como Caballero Cubierto en la Semana Santa de Orihuela de 2024 tras pasar por el pleno.

¿Cuándo se enteró de que iba a ser Caballero Cubierto?

Todo fue 48 horas antes. Me llamó el alcalde y me dijo que no dijera nada, que lo tenía que hablar con la Corporación y tomar el acuerdo. Y yo callado, sin respirar ni decir palabra (ríe). Cuando me dijeron que la propuesta había salido por unanimidad fue una gratísima noticia.

Imagino que aceptaría enseguida...

Por supuesto. Para cualquier oriolano el nombramiento de Caballero Cubierto es un honor y un privilegio. Desde que era niño he visto las procesiones del Caballero Cubierto. Mi padre y mis hermanos mayores salían en la hermandad de la que ahora soy presidente, los Pilares de Nuestra Señora de la Soledad, y cuando me tocó a mí salir estaba encantado. Es un honor inmenso y un privilegio abrir y encabezar la procesión del Santo Entierro de Cristo el Sábado Santo entrando a la Catedral cubierto, con la chistera. Soy un amante de la Semana Santa de Orihuela, de mi ciudad y de la Vega Baja.

Vive en Alicante desde hace 38 años, pero siempre se ha mantenido unido a la Semana Santa oriolana...

Llevo saliendo tanto en la Soledad como en el Silencio más de 40 años de forma ininterrumpida. Cuando mis hijos eran pequeños, mi mujer, que es enfermera de profesión, estaba en el hospital, y llegaba a cambiar los turnos para que yo pudiera salir en la procesión del Jueves Santo y del Sábado Santo. Iba a casa de mi amigo Tomás Sáez y me cambiaba allí, y cuando acababa la procesión, después de tomar un «chocolatico», me volvía a Alicante. Mi vinculación a la Semana Santa de Orihuela es total y absoluta. Nunca he faltado, y me he cogido hasta vacaciones para poder estar. El trabajo uno tiene que atenderlo y en Alicante he tenido todo mi desarrollo profesional, muy feliz, pero mi Orihuela y mi Vega es lo más. Presumo siempre de la Vega Baja. Muchas veces me dicen que conservo el acento de la Vega Baja, y lo llevo con mucha honra y orgullo. Me encanta decir, de vez en cuando, alguna «palabrica» de la Vega.

«Para un oriolano, este nombramiento es un honor y un gran privilegio, me siento muy orgulloso de representar a mi ciudad»

Cargo

¿Qué implica este cargo?

Implica la responsabilidad de llevar el estandarte en la procesión del Santo Entierro representando a Orihuela y a toda su ciudadanía. Tener la representación de Orihuela en ese momento es un inmenso honor y privilegio, y me siento muy orgulloso de representar a mi queridísima ciudad.

¿Se ha preparado ya?

No, aún no (ríe). Pero lo tengo que hacer porque el Sábado Santo, a las cinco, es la recepción al Caballero Cubierto en el claustro del Colegio de Santo Domingo y es un acto impresionante, de un nivel y de un protocolo excepcional. Allí tengo que decir unas palabras y me tengo que poner ya a la faena. Lo haré de la misma forma que hice el pregón, desde el corazón hacia la ciudad y la tierra que me vio nacer. En la procesión me acompañarán las hijas de mi sobrina, Cristina y Ana, que llevarán los lazos del estandarte, lo que me llena de orgullo.

Compartirá protagonismo con La Diablesa...

La procesión del Santo Entierro de Orihuela se merece ser declarada Bien Inmaterial de la Humanidad. Es una procesión que sale desde el siglo XVII y hay documentos históricos ya del siglo XVI. Es una procesión muy singular porque la encabeza el Caballero Cubierto; a continuación, viene San Juan, con la palma que lleva el obispo el Domingo de Ramos; después La Diablesa de Nicolás de Bussy, una obra única en el mundo; tras ella, el Cristo Yacente, espectacular; y le sigue mi queridísima virgen de Nuestra Señora de La Soledad de Los Pilares, de la que soy presidente; detrás, el obispo, y cerrando el alcalde y las autoridades.

«Aunque vivo en Alicante desde hace casi 40 años nunca he faltado a la Semana Santa, me he cogido hasta vacaciones para ir»

Recuerdos

¿Qué es lo que más le gusta de la Semana Santa oriolana?

Me gusta todo. Soy un enamorado de ella. No puedo poner un punto más en una procesión que en otra porque las vivo todas y me gusta verlas y disfrutarlas con ilusión.

¿Algún momento en el que se le pongan los pelos de punta?

Las procesiones que más vivo son las del Silencio y la Soledad. Por poner una delante, la de Nuestro Padre Jesús, nuestro patrón, es lo más grande que hay.

Un recuerdo bonito que tenga...

Recuerdo con cariño cuando el presidente de la Junta Mayor me nombró Glosador del pregón de la Semana Santa. Fue un momento muy bonito y emotivo el poder hacer la glosa del pregón en 2016. Lo viví, junto con mi familia, con mucha intensidad. Igual que este momento de ser Caballero Cubierto. Es la ilusión de cualquier oriolano. Estoy súper encantado.

¿Qué le gusta de Orihuela?

Lo tiene todo. Sus playas, que son preciosas, y una historia a la que hay que darle el valor que tiene dentro de la Comunidad Valenciana, con sus cinco monumentos nacionales, que solo València y Orihuela pueden presumir de ello, así como de tener senyera, con nuestro pájaro Oriol. Pero lo mejor que tiene Orihuela es su gente, noble y trabajadora. Y se han formado grandes hombres de la Historia de España en su histórica Universidad, como Antonio Moñino, Conde de Floridablanca.

¿Y su rincón favorito de Orihuela?

Lo que siempre me ha gustado, porque me recuerda a mi madre, es la vuelta a los puentes y pasear por la calle Mayor, aunque ha caído comercialmente. Caminar por el centro de Orihuela me encanta, e ir a Monserrate, a San Francisco, al Colegio de Santo Domingo... También pasear por la huerta y mirar Orihuela desde allí, la Cruz de la Muela, el Seminario... Ver desde Arneva la ciudad me carga las pilas.

«No cambiaría nada de la Semana Santa oriolana, se ha ido adaptando a los tiempos actuales, pero guarda la esencia de siempre»

Llamadas

Recibirá muchas llamadas estos días...

Muchísimas. La gente se está portando conmigo extraordinariamente. Agradezco todas las muestras de cariño y felicitaciones, como las de todas las cofradías y hermandades. Me ha hecho ilusión la llamada de la Hermandad de los Caballeros Cubiertos, solicitaré poder entrar. Estoy viviendo un sueño precioso.

¿Se imaginó alguna vez que ostentaría este cargo?

La ilusión la tiene cualquier hijo de Orihuela. Pero soy una persona muy realista y no me gusta hacerme ilusiones.

¿Qué cambiaría de la Semana Santa de Orihuela?

Absolutamente nada. Es de Interés Turístico Internacional por algo. Participamos más de 8.000 personas en ella. Ha ido evolucionando para bien. La gente la vive con intensidad desde el punto de vista cristiano. Se ha ido adaptando a los tiempos actuales, pero guarda la esencia de siempre.