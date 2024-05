Eduardo Navarrete cuenta en El Hormiguero cómo le salvaron de una torsión testicular en el Hospital Vega Baja

Dúo de Eduardos. Con el desparpajo y la alegría que le caracterizan, Eduardo Navarrete ha vuelto a ser embajador de la Vega Baja en uno de los programas televisivos de mayor audiencia. El diseñador de moda ha acudido este miércoles a El Hormiguero en compañía -aunque entre el público- del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la teniente alcalde, Rosario Martínez Chazarra, "ni más ni menos", le ha dicho al presentador, Pablo Motos, al mismo tiempo que avanzaba: "Creo que el alcalde quiere soltar una bomba, pero bueno eso ya que nos lo cuente él", a lo que Motos ha respondido: "Luego hablamos, alcalde".

Eduardo Dolón y Rosario Martínez Chazarra junto a la madre de Eduardo Navarrete, entre el público / Información

"Torrevieja está de actualidad, y tenemos que hacer cosas con El Hormiguero", ha continuado con chispa Navarrete. "En la cresta de la ola", ha reafirmado el presentador, que no ha dudado en coger el guante: "Si el alcalde quiere hacer cosas con El Hormiguero...". "Y a mí me tienen que hacer como a la Pantoja, nombrarme embajador", ha interrumpido como buen diseñador que no da puntada sin hilo.

Así, ha contado divertidas anécdotas para presentar su libro "Cabaret y vestidos de escándalo" (editorial Planeta), que ha tardado un año en escribir. A sus 30 años se considera "insultantemente joven para tener una autobiografía", así que mezcla sus vivencias con trucos personales para poder realizar en casa los diseños más destacados.

El también empresario -ha fundado su propia firma con 29 años- ha narrado sus inicios como Nenuco -"joven, fresca y para todos los públicos", ha recordado- en Ibiza, cuando Eduardo se travestía y ofrecía shows en despedidas de soltero, cumpleaños o cualquier tipo de fiesta.

Porque en esa época quería ser como Norma Duval, aunque lo tenía difícil con su 1,90 de altura y calzando un 47 -"eso me da para otro libro"-, por lo que se decantó -por recomendación familiar- por estudiar, graduándose en diseño de moda en IDEP Barcelona, pero siempre con alma de vedette, que "significa artista que sabe hacer de todo", se ha definido.

Navarrete presenta su libro "Cabaret y vestidos de escándalo" / Información

Un día, imitando a Lady Gaga en el videoclip de Alejandro, con "un pantalón pitillo que yo no sé cómo me respiraban los tobillos", tuvo una torsión testicular, "un huevo bailongo", ha traducido el diseñador nacido en Bigastro, que ha explicado que "media hora más y hubiera perdido un huevo", y eso que "de mi casa al hospital... el hospital en San Bartolomé está muy lejos; si eres de la Vega Baja sabes que o vives en San Bartolomé o te pilla a desmano". Ahora se puede decir que el Hospital Vega Baja, en Orihuela, le salvó un huevo a Eduardo Navarrete.

Torrevieja Weekend

También ha querido hablar de sus retoques estéticos dejando claro que no hace "apología de la cirugía", sino "cosas para sentirme un poquito mejor". De lo que sí ha hecho apología es de la tercera edición del Torrevieja Weekend, animando a todo el mundo a acudir el 14 y 15 de junio al desfile de la nueva colección de Ághata Ruiz de la Prada, que contará con la presencia de Nancys Rubias, entre otros. Sin duda, sabe cómo promocionar un evento y hacer que miles de personas se diviertan.

Después de soltar "un pijo" y hasta de enseñar el culo, Eduardo ha comentado que su vida es un antes y después de Cristo, en referencia a cómo le ha cambiado su paso por la televisión en Maestros de la costura, MasterChef y El Hormiguero. Porque si una cosa tiene es que "hay que ser agradecido". Gracias, perdón y lo siento, las palabras que abren puertas.