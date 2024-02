San Miguel eleva la presión contra la planta solar de la desaladora: alerta de que destruirá viviendas

«Nos sentimos engañados y pisoteados por un Gobierno que quiere expropiarnos, robarnos nuestras tierras, nuestra casa y nuestro trabajo, nuestra vida y la de nuestras familias. Pedimos la paralización inmediata de la planta solar. Tienen que existir otras alternativas. No podemos consentir lo que quieren hacer y vamos a llegar hasta el final para evitarlo».

Son las palabras de Jésús Pérez Pérez, agricultor que ayer daba voz en el paraje de la Almazarica a una indignación que se podía palpar en el aire. Era la de docenas de afectados por el proyecto de planta solar sobre 200 hectáreas de suelo agrícola y casas -muchas de ellas primeras viviendas- proyectado por Acuamed para abaratar el coste energético de la desaladora de Torrevieja.

El llano de Campo de Salinas

Los vecinos de San Miguel de Salinas elevaron ayer la presión y el tono sobre la Administración en contra de la planta solar que pretende expropiar terrenos de cultivos prevista por Acuamed. Solo la rueda de prensa convocada en el llano de Campo de Salinas ya congregó este miércoles por la mañana a más de medio centenar de agricultores y vecinos de la zona. La manifestación como protesta ante el anteproyecto de una macroplanta se ha convocado bajo el lema «Energía renovable sí; pero no así: nuestro campo no se toca, no a la planta solar».

Domingo

Como avanzó INFORMACIÓN, la protesta tendrá lugar el domingo 3 de marzo a las doce de la mañana. La salida está prevista desde la puerta del Ayuntamiento de San Miguel y después de recorrer varias calles de la localidad finalizará en la plaza de la iglesia. Manolo Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos, subrayó que la planta ocupará alrededor de 200 hectáreas en plena producción, en la zona más rica, fértil y productiva del municipio, lo que supondrá prácticamente la desaparición de esta actividad.

Mapa de localización de la planta solar de la desaladora de Torrevieja. En rojo la extensión de la planta. En amarillo, el casco urbano de San Miguel / ASE y AHSA

Economía

«Es un duro golpe para la economía del municipio que generará unas pérdidas anuales de alrededor de 4,5 millones de euros y mandará al paro a un buen número de agricultores y agricultoras para abaratar en apenas 4 céntimos el m³ de agua producida» en Torrevieja. Una cifra que consideran testimonial teniendo en cuenta que producir un metro cúbico de agua desalada del mar todavía cuesta casi un euro por metro cúbico.

Aunque la tecnología ha avanzado mucho, la necesidad de consumo eléctrico necesaria para llevar a cabo el proceso de desalinización sigue disparada: más de 50 millones de euros al año en la planta de Torrevieja si se quieren producir 80 hectómetros al año.

A pesar de llevar tramitándose un año y de encontrarse en su fase final, la redacción del anteproyecto del parque solar y su estudio de impacto ambiental «se ha realizado a espaldas de los vecinos y vecinas» que no han tenido conocimiento de la iniciativa hasta hace 13 días, de «manera tangencial», al hacerse pública la consulta sobre la afección al paisaje del proyecto mediante el Plan de Participación Pública del proyecto, lo que «ha supuesto un fuerte shock para la población», según Gómez.

El presidente del Gobierno

El día 14 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la desaladora de Torrevieja para el anuncio de su ampliación y el de la instalación de una planta solar que abaratara la energía. Gómez recordó que el pliego de condiciones del proyecto pedía que se valorara la ubicación de las placas en el canal descubierto del trasvase Tajo-Segura o bien en la lámina de agua del pantano de la Pedrera. Zonas ambas de dominio público.

Al día siguiente, el 15 de febrero, se hizo público el emplazamiento definitivo en el municipio de San Miguel de Salinas. Los vecinos llaman a la movilización para que se inunden las calles de esta población en apoyo del campo y para «parar a tiempo este tremendo desatino».

Reunión informativa del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas con más de 300 asistentes este miércoles / Miguel Allhoff

Reunión informativa

Ya este miércoles por la noche más de 300 personas acudieron a la reunión convocada por el Ayuntamiento para informar de los resultados de los encuentros que todos los grupos políticos de la Corporación -equipo de gobierno en minoría del PSOE y oposición del PP, Vox e IU- han mantenido con responsables de Acuamed y la subdelegación del gobierno y que como anticipó este diario solo han servido para confirmar que el Ministerio para la Transición Ecológica está empeñado en la localización de la planta en el llano del Campo de Salinas sin contemplar otras alternativas.

A la reunión, además del alcalde Juan de Dios Fresneda, acudió el primer edil de Los Montesinos, José Manuel Sánchez Butrón, cuyo ayuntamiento suspendió las tramitaciones de licencias de proyectos de planta solar en noviembre y el presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha, José Andújar.

Enfado

Los asistentes expresaron su enfado por el hecho de que el Gobierno haya amasado la propuesta de la planta solar sin desvelar su localización "engañando al Ayuntamiento y a los vecinos de San Miguel" y que la haya desvelado la ubicación cuando ya está en fase de evaluación ambiental, que es el último trámite antes de validar la propuesta.