Francisco José Vegara: «Si el papa se está contradiciendo a sí mismo, ¿qué es verdad?»

«¿Cuándo mentíamos? ¿Antes que decíamos lo contrario? ¿Ahora que decimos lo contrario de antes? ¿O siempre? Lo que no se puede es presentar como verdad lo que es contradictorio». Ese es el planteamiento que Francisco José Vegara lleva realizándose desde hace años sobre el mensaje del papa Francisco, y que explicó ayer a INFORMACIÓN, tras un comunicado de José Ignacio Munilla en el que se anunciaba que se le apartaba del ministerio sacerdotal, por considerar el mensaje del papa como "hereje" y su elección como sucesor de Pedro "inválida".

«Ahora mismo la doctrina de la Iglesia ha sido contradicha y eso no puede ser verdad. El primer requisito de la verdad es la consistencia, requisito lógico que implica la inexistencia de contradicción, lo que es contradictorio no puede ser verdad y la doctrina católica ahora mismo ha sido contradicha». En un tono tranquilo y didáctico, Francisco José Vegara explica que el asunto viene de atrás, desde que salió la encíclica Amoris laetitia en 2016, o cuando el papa firmó el documento de Abu Dabi. «Me presenté al obispo que había, entonces don Jesús Murgui, y le dije que a mi parecer, y en conciencia se lo decía, el papa Francisco había caído en herejía. Es terrible».

Teología

Estas y otras dudas las estaba tratando con un teólogo. Entre ellas la cuestión de la validez de la renuncia de Benedicto «y, claro, eso afectaría a la validez del pontificado de Francisco. Si la renuncia de Benedicto fue inválida, todo lo que vino después también sería inválido». El teólogo, sin embargo, no resolvió sus dudas y el párroco consideró que «por ahí no iba a pasar».

«No podía acatar ese magisterio que me parecía que era formalmente herético. Si años atrás se dijo que no se podía dar bendiciones a parejas irregulares y ahora se dice que sí, ya no es solo que el magisterio del papa Francisco contradiga el de los papas anteriores, es que se contradice a sí mismo. La herejía es más evidente».

En conciencia

Fue entonces cuando decidió que debía publicar un manifiesto «en conciencia». «Si estoy equivocado, que me lo digan. Hasta ahora nadie me ha presentado una contra-argumentación. Si se me demostrara que yo estoy equivocado yo me retracto sin ningún problema», afirma el párroco.

Sabia Voluntad Divina

Entre los asuntos más polémicos abordados por el papa estos años, Vegara considera «los más gordos» la cuestión de dar la absolución y la comunión a divorciados vueltos a casar, considerar que todas las religiones entran en la «Sabia Voluntad Divina» y desposeer a la Iglesia Católica de su garante sobrenatural, o «lo de bendecir parejas irregulares, parejas homosexuales. Eso es bendecir el pecado, esos son que ahora recuerde los puntos principales», asegura.