El Partido para la Independencia de Orihuela Costa arrasa en una junta de distrito

La concejala de Participación Ciudadana de Orihuela, Anabel García, ha destacado este viernes la alta participación en las elecciones de Juntas de Distrito que se celebraron el jueves. Con todo, el Ayuntamiento no ha aportado los datos del número de ciudadanos que ha votado, que no serán públicos hasta que se realicen las actas, pasados unos días.

Según fuentes consultadas por este periódico, el porcentaje de votación ha sido ínfimo, al menos en la Costa, donde se estima que solo se han depositado 500 papeletas sobre un censo de 28.000 personas. Hay que recordar que en el litoral hay un fuerte tejido asociativo por parte de una ciudadanía cansada de décadas de abandono y servicios escasos e ineficientes, que, sin embargo, no se ha traducido en participación para elegir a sus representantes en las Juntas de Distrito, el máximo órgano participativo que sirve para la consulta, información y control de la gestión municipal, así como para canalizar las propuestas, permitiendo la participación activa de los ciudadanos en los graves problemas que les afectan.

No en vano, aseguran vecinos de la Costa, que se encontraban a punto de votar en el centro cívico de Alameda del Mar, en general no se perciben como un canal participativo. Hay, añade otro, una falta de credibilidad en una herramienta que se ha demostrado hasta ahora que en la práctica no sirve para nada.

A ello se suma la falta de publicidad por parte del Ayuntamiento, apuntan, que solo el día antes aportó información en sus redes sociales. Precisamente, poco antes de esa publicación, la edil socialista María García lamentó que la mayoría no se habrá enterado, salvo los que hayan estado pendientes o hayan participado en otras ocasiones, "porque la concejalía no ha hecho ningún llamamiento hacia la ciudadanía para informar acerca de este proceso".

Este desconocimiento de la población, continuaba la concejala, ha hecho que "una vez más, muchos de los vecinos que se han apuntado para ser elegidos sean asesores de los actuales grupos de gobierno o personas que han formado parte de las listas electorales". No es la primera vez que el PSOE critica que "por ética, estas personas deberían ceder sus puestos a los vecinos que de forma desinteresada quieren participar para mejorar su zona y no ocupar un puesto por intereses claramente partidistas".

Un caso llamativo es el del distrito X en la Costa. Cinco de los seis elegidos pertenecen al Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC), que en las pasadas elecciones municipales se quedó a punto de lograr un concejal con casi mil votos, y el sexto fue anterior asesor de Ciudadanos.

Retrasos

"Tengo mucho interés en que empiecen a funcionar estas juntas, y ya hemos dado el primer paso", ha señalado la edil de Participación, aunque lo cierto es que las elecciones se han celebrado con retraso, por lo que las juntas se acabarán constituyendo unos cuatro meses después de la fecha que indica la norma, que establece que deben formarse seis meses después de que se nombre al gobierno municipal, que fue en junio.

En estas elecciones a las Juntas de Distrito han podido participar los mayores de 18 años que estuvieran empadronados en el municipio a 15 de enero, lo que también ha provocado alguna crítica de quien no cumplía este requisito, alegando que la actualización del padrón es sencillo.

Se han dispuesto trece mesas electorales en los espacios municipales asignados para estas elecciones, que no se han realizado en cuatro de los once distritos en los que se divide el municipio dado que los vecinos y asociaciones que se han presentado no alcanzan el número exigido.