La mayoría de inversiones del plan de Contratación de 2023 se ha incumplido, según Sueña Torrevieja

La junta de gobierno de 2 de febrero de 2024 aprobó el plan de Contratación del Ayuntamiento de Torrevieja para el año 2024 En este ambicioso plan de más 90 millones de euros, afirma Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja que “echamos en falta el contrato para el nuevo servicio de transporte urbano de viajeros, por importe de 7,6 millones de euros”.

Diez expedientes

Un plan que para el portavoz de esta formación es en palabras de Samper, “un nuevo brindis al sol, incluyendo la reurbanización de la Punta de la Víbora por importe de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses que ni siquiera se ha incluido en el presupuesto de inversiones de 2024, ni en plan de inversiones de 2025 a 2028”.

Sueña Torrevieja pone en duda el actual plan porque el mismo documento del año 2023 aprobado por importe de más de 88 millones de euros, “quedó en su mayor parte sin ejecutar, ya que solamente 10 expedientes no ejecutados ascienden a casi 61 millones de euros”, asegura Samper.

Aspecto de la Era Alta de las Eras de la Sal de Torrevieja / D. Pamies

El Museo del Mar

Entre ellos destaca la rehabilitación de las Eras de la Sal con la obra del Museo del Mar y la Sal y recinto multiusos con un contrato previsto en 2023 de 24 millones de euros, no solo no se aprobó el expediente de licitación en 2023, si no, que además ha desaparecido del Plan de Contratación de 2024, y solamente se ha dotado en el anexo de inversiones de los próximos 5 años de 5,1 millones de euros, con cargo al presupuesto de 2024.

Reurbanización del puerto

La urbanización del puerto y zonas adyacentes, con un contrato previsto en 2023 de más de 11,5 millones de euros, no solo no se aprobó el expediente de licitación en 2023, si no, que además también ha desaparecido del Plan de Contratación de 2024, y solamente se ha dotado en el anexo de inversiones de los próximos 5 años de 8,9 millones de euros, con el agravante que la última propuesta de reurbanización de la fachada marítima asciende a 45 millones de euros.

Uno de los viales del polígono industrial Casa Grande / D. Pamies

Casa Grande

La reurbanización del Polígono Industrial Casa Grande, con un contrato previsto en 2023 de 8 millones de euros, no solo no se aprobó el expediente de licitación en 2023, si no, que además en el plan de inversiones para los próximos 5 años no existe presupuesto alguno para estas obras.

La rehabilitación del antiguo parvulario La Purísima, con un contrato previsto en 2023 de 4 millones de euros, no solo no se aprobó el expediente de licitación en 2023, si no, que además ha desaparecido del Plan de Contratación de 2024, y en el plan de inversiones para los próximos 5 años no existe presupuesto alguno para estas obras.

Paseo de Los Locos

La reurbanización de la playa de los Locos, con un contrato previsto en 2023 de 3,14 millones de euros, no solo no se aprobó el expediente de licitación en 2023, si no, que además en el plan de inversiones para los próximos 5 años no existe presupuesto alguno para estas obras.

“La auténtica realidad es que tras casi 5 años de gobierno consecutivos del equipo de gobierno del PP y Eduardo Dolón son más las promesas, las cifras y las maquetas prometidas que las obras y proyectos finalizados, sin embargo, la autocrítica y la depuración de responsabilidades brilla por su ausencia”, remarca Samper.

Paseo de Los Locos, en su aspecto actual / D. Pamies

Una previsión para programar

La elaboración de un plan de contratación anual es una exigencia legal para los ayuntamientos. Que en el caso de Torrevieja solo se cumple desde hace tres ejercicios. En el documento se recogen las estimaciones de contratación durante el ejercicio.

Los técnicos habilitados que supervisar y fiscalizan la gestión municipal lo que requieren sobre todo es que ninguna actuación que comporte gasto municipal en obras, servicios, redacción de proyectos o suministros quede fuera de la programación. Sobre todo para evitar el abuso de la figura de la contratación menor y el fraccionamiento de contratos.

El área de Contratación ya ha advertido de ese carácter estimativo del plan teniendo en cuenta el desfase tan acusado entre lo que dice el documento y su ejecución.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper / Tony Sevilla

La reclamación a las distintas concejalías para que incorporen su previsión de contratación anual ha hecho que muchas áreas sumen propuestas de Contratación solo a fin de que si luego pueden llevarlas a cabo no sean tumbadas porque no aparecen en el documento. Es decir, muchas propuestas se incluyen para que no se queden fuera por si se pueden llevar adelante.