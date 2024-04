El Palmeral de Orihuela se suma a la red europea de jardines históricos

El Palmeral de Orihuela se suma a la Ruta Europea de Jardines Históricos, compuesta por un total de 32 socios y 47 jardines de 10 países europeos de la talla de La Alhambra de Granada, el Real Sitio de Aranjuez, Varsovia (Polonia), la Galería de los Uffizi de Florencia (Italia), Herrenhäuser Gärten (Alemania) y los parques de Sintra-Monte da Lua (Portugal), entre otros.

Herrenhäuser Gärten, Hannover, Alemania / Información

El pleno municipal ha aprobado por unanimidad esta adhesión a la Asociación Red de la Ruta Europea de los Jardines Históricos (European Route of Historic Gardens of the Council of Europe) como miembro de pleno derecho. Se trata en realidad del trámite burocrático que estaba pendiente desde septiembre de 2022, cuando la Cátedra Iberoamericana "Alejandro Roemmers" de Industrias Culturales y Creativas, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela (UMH), consiguió la incorporación del Palmeral oriolano al Itinerario Europeo de Jardines Históricos. De hecho, la solicitud lleva la firma de la entonces alcaldesa, Carolina Gracia.

Juan José Sánchez Balaguer, codirector de la cátedra, explica que, tras un largo recorrido, es ahora cuando se formaliza esta iniciativa, que promueve "jardines tipo Versalles" y que "conlleva un reconocimiento internacional e impone obligaciones en cuanto a mantenimiento y actividades".

Precisamente, estos requisitos exigidos son importantes en un palmeral envejecido que debe rejuvenecerse con nuevas plantaciones. El número de ejemplares se ha reducido progresivamente a lo largo del tiempo, sobre todo por la presencia de la plaga de picudo. Hace varias décadas albergaba unas 30.000 palmeras, en 1993 se contabilizaron 8.100 y 7.400 en 2002. El inventario actual, que data de 2020, contabiliza 8.931 de los que 5.932 son de propiedad municipal.

Además, alberga 1.275 palmeras (517 municipales) consideradas monumentales, según la Ley del Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, por superar los 12 metros de altura. Otros 26 ejemplares son palmeras selectas; es decir, destacan por sus especiales características genéticas, calidad de sus frutos, porte, morfología, calidad del polen, etcétera.

Trabajos de poda / TONY SEVILLA

Los jardines históricos son "una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia del arte, tiene un interés público", según la Carta de Florencia de 1981. Considerados monumentos, para facilitar la búsqueda de estos vergeles existe el Itinerario Europeo de los Jardines Históricos, una de las 40 rutas culturales certificadas por el Consejo de Europa. Arquitectura, historia y botánica se funden en los jardines históricos, aunados en una ruta cultural que permite descubrir una treintena de nombres distribuidos por Europa.

Promoción y financiación

La propuesta del pleno municipal pone de manifiesto que "Orihuela dispone de los recursos histórico-culturales propios y adecuados para pertenecer a esta red, dada la evidente relevancia promocional y difusora que ello conllevará". No en vano, además de imponer obligaciones de conservación, también supone promoción turística, incluso con un encuentro anual -cada vez en un país distinto- y oportunidades de financiación, ya que la certificación como Itinerario Cultural del Consejo de Europa constituye una garantía de calidad.

El segundo palmeral más importante de Europa, con una superficie de 60 hectáreas, fue declarado Paraje Pintoresco y posteriormente Bien de Interés Cultural (BIC) y está ubicado en las proximidades del Barrio de San Antón, protegido por unos relieves montañosos que le dan una singularidad paisajística. Aunque a las afueras de la ciudad, está integrado, ya que se utiliza habitualmente para la práctica del deporte -en su interior hay un polideportivo municipal y varios centros educativos-.

Además del patrimonio natural, está el etnológico y cultural, con restos del castillo islámico, el acueducto de la acequia de La Escorrata o el Horno de Santa Matilde y el sistema de regadío tradicional en un entorno que constituye un sistema de explotación agrícola intensivo con hasta tres niveles de cultivos superpuestos de herbáceos u hortalizas, olivos y cítricos y las palmeras datileras dispuestas de forma regular en los márgenes de los bancales, caminos, y cauces de riego.