El PSOE critica que el PP vuelva a poner en peligro las obras en el Palacio de Rubalcava

El grupo socialista ha pedido este lunes al edil de Urbanismo, Matías Ruiz (PP), explicaciones sobre el impago de más de 500.000 euros a la empresa que realiza las obras de rehabilitación del Palacio de Rubalcava, exigiéndole además que agilice el abono de todas las facturas pendientes, que corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero, después de que la adjudicataria -Actúa Infraestructuras- remitiera al Ayuntamiento un escrito en el que reclama los pagos atrasados y los intereses de demora, advirtiendo de que rescindirá el contrato si no se ejecuta el ingreso.

"Es una absoluta irresponsabilidad sin justificación que no se le esté pagando a la empresa por su trabajo y se pongan en riesgo las obras que tanto han costado que fuesen una realidad", ha manifestado la portavoz del PSOE, Carolina Gracia. "Por eso exigimos que cumplan cuanto antes y abonen lo que se les debe, ya que las obras no deben paralizarse", ha añadido.

Gracia ha insistido en que esta situación no debe volver a darse: "Una vez más se vuelve a dar la misma imagen que el PP lleva en su ADN en el Ayuntamiento de Orihuela", y es que "se les olvida siempre pagar a quienes cumplen y trabajan".

A su juicio, "llama la atención que la única respuesta que aportan desde el gobierno sea responsabilizar a Tesorería; ahora que ya no pueden culpar al anterior gobierno optan por responsabilizar a los departamentos", ha recalcado, puesto que "si fuese una factura podría entenderse, pero lo cierto es que hasta que la empresa no ha reclamado formalmente al Ayuntamiento no se ha tomado ninguna decisión que evitase esta situación". Por tanto, "es injusto que la empresa que está cumpliendo con su trabajo tenga que estar enviando escritos formales para que se les haga caso", ha lamentado.

En este sentido, ha advertido de que el retraso de estas facturas va a generar más gasto, ya que "ahora hay que abonarles los intereses de demora por el retraso en el pago".

Esta rehabilitación, adjudicada por 3,8 millones de euros a cargo de los fondos europeos Edusi -más una modificación posterior para alcanzar los 4,2 millones-, comenzó en marzo del año pasado, aunque en julio hubo que paralizar las obras para modificar el proyecto debido al grave deterioro de la estructura, retomándose en octubre.

El PSOE ha pedido acceso al expediente de Edusi: "Como dijimos, en diciembre finalizaba el plazo de estos proyectos europeos, y nos parece mucha casualidad que no habiendo habido retraso en el pago se dé precisamente coincidiendo con esa fecha, y desde el gobierno no se haya siquiera explicado cómo se financiarán las obras que desde 2016 no se han realizado", ha concluido Gracia.