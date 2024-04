La empresa que rehabilita el Palacio de Rubalcava amenaza con rescindir el contrato por un impago de más de medio millón de euros

La adjudicataria de la rehabilitación del Palacio de Rubalcava ha reclamado al Ayuntamiento el pago de las facturas pendientes de diciembre, enero y febrero que suman más de medio millón de euros, advirtiendo, además, de que si no se le abonan en cuatro meses rescindirá el contrato.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2022 el contrato para las obras de conservación, restauración y rehabilitación del Palacio de Rubalcava a la empresa Actúa Infraestructura por 3,8 millones de euros, con cargo a los fondos Edusi.

La formalización del contrato se produjo un mes después, aunque los trabajos, muy delicados al encontrarse en el casco histórico, en un entorno considerado Bien de Interés Cultural, comenzaron en marzo de 2023, con un plazo de ejecución de 14 meses.

El Ayuntamiento, incluso, se vio obligado a modificar el proyecto inicial y a incrementar la actuación en 554.000 euros, ascendiendo a 4.273.738 euros, casi un 15% más del valor inicial del contrato.

Fue en julio cuando la adjudicataria solicitó la paralización de las obras hasta que se tramitara y aprobara el proyecto modificado. Ante la grave situación en la que estaba la estructura del céntrico palacio, en septiembre el pleno aprobó por unanimidad una modificación de créditos urgente para reanudar las obras y financiar el proyecto, inyectando 3,3 millones para evitar su derrumbe.

Ya en octubre, los operarios regresaron al emblemático inmueble más de dos meses después de paralizarse los trabajos. Poco antes, el riesgo de colapso era tal que el Ayuntamiento ordenó a la Policía Local el cierre de los aledaños del edificio.

Por eso, la primera actuación se centró en asentar la estructura por los problemas de pilotaje para darle seguridad y evitar que el palacio, ubicado en pleno centro histórico, se viniera abajo.

La empresa blindó la estructura y la cimentación en noviembre. Ya ha finalizado la fase de consolidación de la estructura y en la actualidad se trabaja en participaciones (tabiques), fachada e instalaciones.

Visita del alcalde y el concejal de Urbanismo a las obras el pasado mes de febrero / Información

La adjudicataria, en el escrito de reclamación que ha enviado al Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este periódico, hace hincapié en que en cumplimiento de sus obligaciones ha venido ejecutando las obras contratadas, de conformidad con el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas y las instrucciones de la dirección facultativa, que ha expedido certificaciones sobre los trabajos realizados cada mes para documentar el pago.

A su vez, ha remitido las facturas de diciembre (194.905 euros), enero (124.452) y febrero (258.885) que, según la ley, la Administración debe abonar en el plazo de 30 días, por lo que el pago -en total 578.244 euros- tendría que haberse realizado el 21 de enero, el 3 de marzo y el 1 de abril respectivamente.

Asimismo, reclama los intereses de demora calculados en base a la ley de lucha contra la morosidad y manifiesta que suspenderá la ejecución del contrato en el caso de que transcurran cuatro meses sin que se haya procedido al pago, tal y como establece la normativa, que también exige que lo comunique al Ayuntamiento un mes antes (cumpliéndose este plazo en la factura de diciembre, que se debió abonar en enero).

Se pagarán en los próximos días

Fuentes municipales aseguran que el retraso en el pago de la factura de diciembre obedece a la carga de trabajo que existe en Tesorería. No obstante, prosiguen, la tesorera se ha comprometido a proceder al pago en los próximos días. En cuanto a las certificaciones de enero y febrero, es necesario que la Intervención realice la liquidación de 2023, que aún no se ha podido finalizar porque desde Tesorería no se han realizado las consolidaciones bancarias. Con todo, estas se están ultimando y también en unos días se procederá a su abono.

Usos

El equipo de gobierno está estudiando el cambio de uso de la segunda planta, donde estaba prevista una escuela de hostelería, para albergar el Museo de la Ciudad, con la idea de que el histórico palacio, con una superficie de 1.697 metros cuadrados útiles, sea un espacio polivalente que albergue salas de museo, terrazas y biblioteca, así como un espacio cultural de referencia que continúe con los cercanos Museo de la Reconquista y Museo Arqueológico hasta el Museo de la Muralla y el Sorzano de Tejada.

También se recuperarán los salones nobles del antiguo Palacio de Rubalcava, construido entre los años 20 y 30 del siglo XX, con su imagen original, además de la actuación en el jardín, restaurando sus fuentes.