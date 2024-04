El icono de la música trap Anuel AA, cabeza de cartel del Reggaeton Beach de Torrevieja

Anuel AA, el renombrado artista puertorriqueño y polémico icono del trap, ha sido confirmado como el primer cabeza de cartel para el Reggaeton Beach Festival (RBF), que celebra en Torrevieja este verano su segunda edición. La organización señala que aún quedan más artistas por anunciar «pero la calidad de los ya confirmados nos hace anticipar un éxito rotundo para esta segunda edición, prometiendo ser un evento inolvidable» con la participación, según las mismas fuentes, de «destacadas figuras como Anuel AA, Manuel Turizo, María Becerra, El Alfa y Noriel, entre otros».

Fechas

Los días 3 y 4 de agosto, el Parque Antonio Soria se convertirá en el epicentro del evento, especialmente diseñado y preparado para superar los más de 18.000 de asistentes diarios del 2023, «con un cartel que supera todas las expectativas iniciales para la clausura de esta gira».

Novedades

Otra de sus novedades este año es su nuevo escenario, mejorado con una anchura de más de 45 metros y una altura de 22 metros, una cabina de DJ integrada y más de 400 metros cuadrados de pantalla de alta resolución 8k. Se ha diseñado un sistema de sonido específico para evitar interferencias externas y respetar el entorno de los vecinos, se instalarán más de 180 equipos de iluminación. Los efectos especiales también serán protagonistas con más de 80 equipos de efectos especiales, como máquinas de CO2, fuego frío y confeti 100% biodegradables.

Reconocido

Según sus promotores, RBF no solo es reconocido como la principal plataforma para artistas internacionales de música urbana, sino que también ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar con amigos o en familia, incluyendo parques acuáticos y una gran variedad de food trucks con opciones gastronómicas para todos los gustos, incluyendo vegetarianas y veganas.

Un año más, el festival redobla sus esfuerzos en cuanto a seguridad (con tecnología de vanguardia y ampliación del personal), sostenibilidad (minimizando su huella medioambiental) y diálogo con las ciudades y sus instituciones, reafirmando su compromiso con la igualdad, el respeto y la inclusión social.

La fidelidad del público del festival es "una prueba irrefutable de la confianza en la excelencia de su propuesta y en la habilidad de sus organizadores para descubrir y presentar nuevas estrellas año tras año. Este compromiso se ve reflejado en su historial, siendo pioneros en traer a España a figuras legendarias como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Anuel AA, Ozuna, Arcángel, Karol G, MykeTowers, Natti Natasha y Farruko, entre muchos otros artistas destacados".