El adolescente que supuestamente mató al camionero alicantino en Bélgica disparó a un coche con un arma de airsoft

Novedades en la investigación del homicidio del camionero de Almoradí en Bélgica. L.M., uno de los cinco jóvenes detenidos por arrojar desde el puente la tapa de alcantarilla que impactó contra el vehículo que conducía Gheorghe Tibil, y que le dio en la cara causándole la muerte, con anterioridad había disparado con una pistola de aire comprimido a un turismo estacionado. Así lo muestra un vídeo que circula por las redes sociales y que ha publicado el medio belga Sudinfo.

La propietaria del coche presentó una denuncia al día siguiente tras notar impactos en su carrocería.

Según el citado medio, L.M. también sería la persona que arrojó la tapa de alcantarilla desde el puente que da a la E42, matando al camionero, quien minutos antes había relevado al volante a su prometida, también conductora y que logró parar el vehículo tras el golpe.

"Mi hijo no es un criminal"

Por este caso, tres jóvenes de 18 años se encuentran actualmente en prisión mientras que L.M., de 17, se encuentra internado en un centro juvenil de Saint-Hubert. El segundo menor de los inicialmente cinco detenidos pudo regresar a su domicilio, aunque sometido a una medida de manutención familiar bajo condiciones.

La madre de B.V., uno de los tres mayores de edad encerrados, asegura que su hijo "no es un criminal". "Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada", asegura la progenitora, quien añade que "él no tiró esa tapa".

Según la información de una presunta filtración judicial, L.M. habría retado a sus amigos a tirar juntos la tapa de alcantarilla desde el puente, aunque el menor ahora lo niega.

Consternación en Andenne

El municipio rural de Andenne, donde viven los adolescentes, está consternado. "Esos tipos no representaban un peligro para nadie antes", declaró a medios locales Donovan, un muchacho que afirma que conoce bien a los cinco.

Sin embargo, a otros no les ha extrañado mucho su detención: "¿Honestamente? Esto no nos sorprende”. Otros chicos del pueblo, compañeros de los arrestados, no pintan muy bien la reputación de los cinco.

"No me sorprende que hicieran algo tan estúpido. Pero no son verdaderos criminales. Las consecuencias son ahora incalculables", señalaba uno de estos muchachos.

Otra chica no dibuja una imagen halagüeña del "líder" del grupo. "Ya ha cometido algunos errores graves", subraya, para añadir que "es insoportable y también consume drogas habitualmente". La noche de los hechos los cinco habían consumido óxido nitroso, conocido como el "gas de la risa".

Según información de conocidos de los cinco, finalmente fueron los "bien educados" del grupo los que después sintieron remordimientos.

El joven que, tras conocer el trágico desenlace que la acción había tenido, decidió ir a comisaría e informar de lo sucedido, asegura que él fue a orinar en el momento del incidente y, por tanto, no habría estado presente cuando descolgaron en el puente la reja.

Otro menor y una joven, nuevos arrestados

Dos nuevos sospechosos han sido detenidos, según informa L'Avenir. Se trata de un chico menor de edad y una joven de 18 años, que fueron arrestados el pasado jueves.

Ambos habrían participado en hechos similares a lo que le ocurrió al camionero de origen rumano y residente en Almoradí. Según informó Het Laatste Nieuws, otro camionero también había sido víctima de una cubierta de desagüe lanzada desde el mismo puente de la E42, dos días antes del fatal accidente de Gheorghe Tibil, aunque en su caso solo hubo daños materiales en el vehículo. La fiscalía rápidamente estableció un vínculo entre estos dos casos.

Este menor detenido el pasado jueves quedó en libertad mientras que la joven fue presentada ante un juez de instrucción, quien dictó prisión preventiva para ella.

En el marco de la investigación sobre la muerte de Tibil, el juez Marc Depasse, presidente de la Cámara del Consejo de Namur, resolvió que los tres principales sospechosos bajo orden de arresto permanecerán en prisión preventiva durante un mes más.

Tras ser calificado inicialmente como un asesinato, los hechos fueron reclasificados como obstrucción dolosa al tránsito con la circunstancia de que causó una muerte.

Otro caso más ayer, esta vez con una piedra

Este miércoles 22 de mayo, Fabio Marasti y Laetitia Joiris volvieron a nacer. Recibieron el impacto en su vehículo de una piedra mientras circulaban por la autopista E42, entre Dison y Verviers, la misma en la que perdió la vida Gheorghe Tibil.

"Tenga cuidado si pasa por debajo del puente de la autopista entre Dison y Rechain, en dirección Verviers", publicó Fabio Marasti el miércoles por la noche en sus redes sociales. "Queríamos concienciar a la gente. No se dan cuenta. Es un juego para ellos que puede costar la vida a otros", advierte Laetitia Joiris, que iba en el asiento del pasajero en el momento del impacto.

"Oímos un 'boom' enorme, pensamos que nos había alcanzado un coche ", cuenta Laetitia Joiris. "Cayeron pedazos de vidrio en nuestras cabezas y luego vimos el agujero en el techo panorámico. No vimos a nadie, no tuvimos tiempo de mirar. Todo pasó muy rápido".

Al parecer los perpetradores estaban apostados en el puente que da a la carretera. "La gente nos decía que habían visto jóvenes. Quisieron parar y pedirles que no tiraran nada pero huyeron".

La pareja quiere concienciar a los autores enfatizando “lo afortunados” que fueron. "Unos segundos antes, la piedra podría haber caído sobre el parabrisas con consecuencias mucho más graves".

