El árbol de jade (Crassula ovata) es la última tendencia para decorar tu casa con plantas. Si aún no tienes una planta de jade en algún rincón de tu hogar, corre ya a hacerte con una. Esta planta, que pertenece a la familia de las suculentas quedará ideal en una estantería junto a los libros o en el suelo en una maceta pintona en el salón. También sirve para decorar el recibidor o el cuarto de baño incluso. Si el problema es que no sabes exactamente qué cuidados necesita, no desesperes. En las siguientes líneas te vamos a dar unos consejos para cuidar el árbol de jade de forma fácil y que luzca precioso en tu hogar.

Cómo cuidar un árbol de jade

Los cuidados que necesita el árbol de jade no son muy difíciles de cumplir. En primer lugar tienes que tener claro que esta planta necesita mucha luz e incluso que le de el sol directamente. Por esta razón puede vivir perfectamente en la terraza o el balcón de tu vivienda. El otro punto a destacar es que necesita muy poca agua. En invierno será suficiente si la riegas cada dos o tres semanas.

Uno de los problemas más comunes que experimentan las plantas de jade consiste en que sus hojas se pongan amarillentas, blandas e incluso se caigan. Esto puede estar motivado por dos causas: mucha o poca agua. Si la planta absorbe demasiada agua las raíces pueden dañarse y acumular hongos y bacterias. Lo mismo ocurre si la base está demasiado seca.

Dónde colocar la planta de jade en casa

Los amantes de la decoración y la jardinería lo tienen claro. La plata de jade puede colocarse en cualquier lugar de la vivienda. Como ya hemos dicho anteriormente necesita mucha luz por lo que debes elegir un lugar bien iluminado. Si nos fiamos del Feng shui, la planta de jade debe colocarse en el salón comedor o en la salita de estar. El lugar puede variar. Según esta filosofía oriental, el lugar ideal para el jade es junto a la ventana o como centro de mesa.

Siguiendo con las filosofías orientales, este vegetal también es recomendable para el recibidor o junto a la puerta de entrada, ya que hará que las buenas energías entren en tu hogar y traigan suerte y prosperidad a la familia. También puedes colocar la planta en el rincón de tu casa que utilices para trabajar o en tu despacho si es que lo tienes. En cualquier caso, aportará armonía y un toque verde muy cálido y original.