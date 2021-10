Las plantas de interior son un elemento ideal de decoración. Hasta si no eres un gran amante de las flores y te consideras un negado para la jardinería puedes tener en tu hogar varias plantas que le den un toque más alegre y acogedor. Y no, no hablamos de plantas artificiales. Hoy te vamos a recomendar tres plantas naturales muy resistentes para que adoren tu casa aunque seas un desastre y casi nunca te acuerdes de cuidarlas. Se trata de los cactus, los potos y la cheflera. Cada una tiene un estilo propio y muy diferenciado pero cualquiera de ellas es ideal para decorar algún rincón de tu vivienda.

Cactus

Los cactus son las plantas resistentes por antonomasia. Si son capaces de crecer y desarrollarse en medio del desierto seguramente también resistan en tu hogar. Aguantan mucho tiempo sin ser regados así que no tendrás que estar muy pendiente de ellos. Eso sí, cuando les pongas agua asegúrate de que está llega bien a sus raíces y no se queda en la superficie de la tierra seca.

Hay muchos tipos de cactus. Elige los que más te gusten o los que mejor se adapten a los muebles de tu casa. Puedes ponerlos en cualquier lugar. Quedan genial en el baño y hasta en la cocina. Además, absorben las radiaciones electromagnéticas por lo que los expertos aconsejan colocarlas junto al ordenador en el despacho o en la oficina.

Potos

Los potos son otras de las plantas de interior que mejor resisten a los cuidadores poco expertos y olvidadizos. Crecen muy rápidamente y se adaptan a sobrevivir con mucha o poca luz así que puedes colocarla en cualquier lugar de tu casa. Además, a esta planta le viene bien que de vez en cuando te olvides de regarla. Lo ideal es dejar que la tierra se seque para ponerle más agua así que lo tienes muy fácil. Solo tienes que observarla y ella misma te dirá cuando necesita que la riegues.

Son unas plantas muy vistosas y quedan muy bien en cualquier rincón desde la terraza hasta el salón.

Cheflera

La cheflera (Schefflera actinophylla) es una planta de interior muy resistente y fuerte. Además es muy agradecida, ya que con unos cuidados mínimos crecerá alta y vigorosa y quedará perfecta en cualquier rincón de tu vivienda. Puede alcanzar incluso los dos metros de altura. Esto es importante que los tengas en cuenta antes de elegir el lugar para ubicarla ya que si la colocas en lo alto de una estantería pronto se quedará sin espacio para seguir creciendo.

Espacio y luz es lo único que necesita para crecer y agua, claro. Aunque no mucha. Lo ideal es regar la cheflera una vez cada dos semanas. Como ves, no te quitará mucho tiempo.