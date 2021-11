Hay veces que no te das cuenta y otras que de repente ves la placa de la plancha y recuerdas que la última vez que planchaste se te quedó esa horrible mancha negruzca. No la limpiaste y ahí sigue… ¡horror!

En otro de nuestros artículos ya te contamos que podrás limpiar tu plancha con bicarbonato de sodio mezclándolo con agua o agua destilada. Con la pasta que obtendrás deberás extenderla sobre la placa fría y dejar que actúe durante unos minutos. A continuación retírala con un trapo limpio y húmedo y luego otro seco… ¡voilá!

Pero si eres de los pocos que no tienes bicarbonato de sodio en casa (pese a que es uno de los productos naturales más usados para las tareas de limpieza) siempre puedes tirar de otro artículo que a buen seguro tienes en casa (o deberías): pasta de dientes.

Limpiar la plancha con pasta de dientes

La composición química de flúor y otros de la pasta de dientes la hace óptima para este tipo de limpieza ya que actúan de forma eficaz para eliminar la cal.

En primer lugar necesitas pasta de dientes y un paño limpio. Con cuidado y la plancha desenchufada y fría extiende la pasta sobre la placa de la plancha y frótala despacio con un paño limpio. A continuación activa la función vapor durante cinco minutos y déjala reposar. Cuando esté tibia pásale un paño y quita los restos de crema. ¡Ya la tienes lista!

Si la plancha está muy quemada o no has acabado con la mancha también puedes preparar una solución en un difusor con agua corriente y vinagre. Pulveriza en una bayeta de microfibra esta mezcla y limpia la superficie teniendo cuidado de que la plancha no esté caliente.

Si la pasta de dientes ha entrado por los orificios de la plancha puedes usar unos bastoncillos para los oídos para retirar los restos. Serán más eficaces si los mojas con agua destilada o con un poco de vinagre blanco.

