Cuando llega el frío nuestro armario se transforma y empiezan a aparecer las mangas largas, pero nuestra casa también. Para adaptar tu hogar cuando bajan las temperaturas comienzan a encender el aire acondicionado o la calefacción, cambias tus textiles a otros con colores más cálidos, las mantas y los plaids comienzan a aparecer en el sofá y en la cama y cómo no, las alfombras toman protagonismo.

La alfombra es un indispensable en nuestro hogar y ya no sólo en el salón. También usamos alfombras a los pies de la cama, para no poner los pies en el frío suelo, o en la habitación de los más pequeños de la casa, para que jueguen y no se enfríen. Así que un correcto mantenimiento de tus alfombras hará que tu casa permanezca limpia y agradable por más tiempo.

Al tratarse de un producto que ponemos en el suelo y pisamos continuamente, lo más normal es que se llene de suciedad y aparezca alguna mancha indeseada. Además, algunas son un auténtico imán de pelos, sobre todo en las casas en las que hay mascotas.

Pero para que toda esta limpieza no se te haga cuesta arriba tenemos el truco fácil y sencillo que puedes hacer en casa para que tus alfombras luzcan como el primer día.

Cómo limpiar tus alfombras en casa

Para que tus alfombras no acumulen suciedad es imprescindible que las limpies asiduamente. En primer lugar, te recomendamos que retires los pelos y pelusas que se posan en ella. Si la aspiras lograrás recoger gran parte de la suciedad que se acumula entre sus pelos pero si quieres arrastrar bien los pelos y pelusas te recomendamos que te hagas con un cepillo de pelusas. Sirve tanto para los jerseys como para las chaquetas, bufandas y guantes, y también para las alfombras.

Arrastra el cepillo por ella y verás como los pelos salen con facilidad. Una vez que la tengas bien limpia en la superficie vamos a hacer nuestra mezcla definitiva para las alfombras. En un bol mezcla bicarbonato de sodio con tu aceite esencial favorito. Con esto lograrás que además de limpia, tu alfombra huela a lo que tú quieras.

Espolvorea el bicarbonato por toda la alfombra, sin miedo de que el producto cubra bien la superficie. Deja actuar esta mezcla unos 20 minutos y aspira la alfombra hasta que quede reluciente. Ya está lista, no te ha llevado mucho tiempo ni mucho esfuerzo y ya está reluciente.