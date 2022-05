Ahora que llega el buen tiempo y el cambio de estación, uno de los aparatos que no puedes dejar de limpiar es tu aire acondicionado y más si eres proclive a las alergias. Tener en perfectas condiciones tu aire acondicionado es garantía de mejorar la calidad del aire de tu casa y aumentar el bienestar ya que evitarás las molestias respiratorias derivadas de la concentración de polvo y otros alérgenos.

Pero no sólo eso, con este mantenimiento lograrás evitar los malos olores, reducir el consumo energético y prolongar la vida útil de este aparato.

Lo mejor para limpiar los filtros de tu aire acondicionado es que leas las instrucciones del fabricante, ya que cada modelo o marca puede tener sus especificaciones pero, en líneas generales, deberás hacerla una vez al mes. Además aquí entran en juego otras variables como si convives con fumadores o animales o si el ambiente está muy cargado.

Limpiar los filtros del aire acondicionado

La mayoría de los aparatos de aire acondicionado de tipo split tienen unos filtros de aire fabricados con una especie de telilla que se encarga de filtrar y atrapar las partículas que quedan en el aire.

En los aparatos tipo split, los filtros están en la parte frontal del equipo interior, así que sólo habrá que levantar con cuidado esta parte y aparecerán los filtros. En los aires acondicionados por conductos estos filtros suelen estar en parte trasera de la unidad interior.

Una vez localizados los filtros habrá que seguir estos pasos:

Desenchufa el aparato de aire acondicionado para trabajar con mayor tranquilidad y que no te lleves algún susto. Abre la tapa del frontal de tu aparato y extrae los filtros con cuidado. Enjuaga con los filtros con agua templada. Si es necesario frótalos pero muy ligeramente para no dañarlos pero que queden limpios y sin suciedad acumulada Lo mejor para su correcto mantenimiento es dejarlos secar al aire. Una vez que compruebes que están totalmente secos vuelve a colocarlos con cuidado en el aparato.

Cosas que NO debes hacer a la hora de limpiar los filtros del aire acondicionado

No uses ningún tipo de jabón o producto abrasivo para limpiar los filtros, no es necesario. Algunas marcas sí que indican que puede usarse algún tipo de limpiador y desinfectante mediante un pulverizador pero, ya sabes, tendrás que leer bien las instrucciones del fabricante.

Tampoco te recomendamos que uses cepillos con cerdas duras que podrían dañar el filtro.