Sabemos que las plantas son algo más que un simple objeto para ornamentar tu hogar y en muchos estilos de decoración incluyen en sus mandamientos éstas imprescindibles creadoras de color y relax. A pesar de ello, existe una eterna discusión acerca de si es bueno o no dormir con una planta en la habitación y sobre cuál es más perjudicial para nosotros; todo ello relacionado por el hecho de que las plantas respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono, exactamente igual que nosotros.

Es cierto que las plantas necesitan oxígeno para vivir, pero no necesitan tanto como para quitarnos todo el aire de la habitación que nosotros respiramos, por lo que no hay que dramatizar. A su pesar siempre es más recomendable escoger plantas de hojas más estrechas por su menor capacidad de acumular polvo y su menor absorción de oxígeno.

Lo que sí es cierto es que, teniendo en cuenta el ciclo vital de las plantas, necesitan oxígeno por la noche, cuando no pueden absorber luz, pero ese hecho no significa que necesiten mucha cantidad y eso pueda llegar a perjudicarnos. De hecho, es muy poca cantidad de oxígeno el que necesitan la mayoría de las plantas para sobrevivir, mucho menos que nosotros. Por lo tanto, usando ése criterio, debería preocuparte más dormir con otra persona en la misma habitación que con una planta. Por lo que podemos concluir que una pequeña planta en tu habitación no hará más que beneficiarte.

Beneficios de dormir con plantas

Una de las funciones de las plantas es purificar el aire, por lo que son absolutamente beneficiosas, tanto en la cocina o en el salón como en la habitación. Otro bien que las plantas pueden hacernos tiene relación con su capacidad de evitar que el aire esté seco, lo que podría traernos problemas de salud, sobre todo en climas cálidos y secos.

También existen muchos estudios que afirman que equilibran la temperatura de su entorno y nos portan efectos relajantes.

Estas son las especies de plantas que más te recomendamos para tener en tu habitación: Alocasia, Calatea, Cissus, Esparraguera y Ficus Repens. Pero no dejamos de repetir que puedes tener en tu cuarto cualquier planta que gustes ya que es una práctica completamente beneficiosa para ti y los tuyos.