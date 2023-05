Con la llegada inminente verano es momento de dar paso a las prendas más frescas y ligeras y guardar la ropa de invierno. El cambio de armario puede ser una tarea tediosa y que requiere de tiempo si se quiere hacer correctamente. Es importante doblar la ropa de forma adecuada para evitar arrugas y reducir el espacio que ocupa, especialmente si la ropa que se va a guardar es abrigada. Existen muchos trucos y consejos para reducir el espacio que ocupa la ropa voluminosa, como por ejemplo, guardar la ropa de cama o las chaquetas en bolsas al vacío.

Además, es importante conservar la ropa adecuadamente mientras está almacenada, ya que el polvo y la humedad pueden dañar el tejido y estropear nuestras prendas favoritas. Se recomienda guardar la ropa en lugares secos y frescos, y protegerla con fundas transpirables para evitar la acumulación de humedad. También es importante asegurarse de que la ropa esté limpia y seca antes de guardarla.

Una vez que hayas organizado el armario y guardado la ropa de invierno, es recomendable analizar las prendas que ya no usas. Deshacerte de la ropa que ya no te pones liberará una gran cantidad de espacio en tu armario y te permitirá tener una visión más clara de las prendas que realmente necesitas. Antes de guardar cualquier prenda para la próxima temporada, es recomendable evaluar si realmente la has utilizado o si la usarás en el futuro. Si no la necesitas, puedes venderla o donarla, siempre y cuando esté en buenas condiciones.

El truco de las perchas al revés

Un truco útil para determinar qué ropa realmente usas es dar la vuelta a las perchas cada vez que usas una prenda. De esta forma, podrás ver rápidamente qué prendas no has utilizado y tomar una decisión informada sobre si deseas conservarlas o no. Además, es recomendable tener en cuenta la regla de "un objeto entra, otro sale". Es decir, cada vez que compras una prenda nueva, debes deshacerte de una que ya no uses para mantener el orden en tu armario.

Mantener el orden en el hogar no solo implica limpiar, sino también evitar ensuciar. Los expertos en hogar afirman que es importante ser ordenado y mantener todo en su lugar para ahorrar tiempo y dinero en limpieza. Además, los productos de limpieza están al alcance de la mayoría de las personas y hay muchos productos asequibles que puedes encontrar en tu supermercado de confianza. En nuestra sección de Vida y Estilo, encontrarás información sobre productos que pueden facilitarte la vida y ahorrarte tiempo y dinero en la limpieza del hogar.