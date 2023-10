El laurel es una planta aromática originaria de la región mediterránea, conocida desde la antigüedad por sus propiedades culinarias y medicinales. Su nombre científico es Laurus nobilis y pertenece a la familia Lauraceae.

El laurel es un árbol perenne que puede crecer hasta 10 metros de altura. Sus hojas son verdes, brillantes y coriáceas, con un aroma intenso y característico. Las hojas de laurel se utilizan en la cocina como especia, tanto frescas como secas, para dar sabor a guisos, sopas, carnes, pescados y salsas. También se utilizan en la preparación de infusiones y aceites esenciales, debido a sus propiedades medicinales.

El laurel es rico en vitaminas y minerales, como la vitamina A, vitamina C, hierro y calcio. Además, contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, que pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y proteger contra enfermedades crónicas.

En la mitología griega, el laurel estaba asociado con el dios Apolo, protector de las artes y la música. Se decía que las hojas de laurel eran sagradas y se utilizaban para confeccionar coronas que se otorgaban a los poetas, músicos y atletas que se destacaban en competencias y festivales.

El laurel, el amuleto de los millonarios

En el grupo de Facebook ‘Millones de recetas caseras’ hemos encontrado otros usos “milagrosos” para esta planta tan famosa en la mitología griega. Si crees que las propiedades de esta especie pueden ir más allá que la cocina y que no es un mito, tienes que saber que también es conocido como el amuleto de los millonarios.

Se dice que el laurel es un amuleto de la buena suerte y que sus hojas atraen el éxito profesional y la riqueza y ahuyentan las malas vibraciones que pueden perjudicarte.

Cómo hacer tu propio amuleto con laurel

Si quieres atraer la buena suerte, el dinero y espantar las malas vibraciones tienes que llevar siempre el laurel contigo. ¿Cómo hacerlos? Pues es muy sencillo coger una hoja de laurel fresca y unos zapatos que uses mucho. Debe ser el calzado que usas a diario para ir a trabajar o para dar un paseo no uno que uses esporádicamente algún día.

A continuación levanta la suela de tu zapato y coloca debajo una hoja de laurel. Ya lo tienes listo. Cálzate y sigue con tu día a día como si nada. Ahora ya tienes el laurel contigo y puede ser un excelente amuleto de la buena suerte.