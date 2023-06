A todos nos encanta mantener nuestro hogar limpio y reluciente, pero a menudo olvidamos un aspecto importante: la limpieza de nuestros utensilios de limpieza. Uno de los elementos más utilizados en el hogar es la fregona, pero ¿alguna vez te has detenido a limpiarla a fondo antes de usarla nuevamente? Si la respuesta es no, no te preocupes, tenemos el truco perfecto para limpiar la fregona y dejarla en perfectas condiciones.