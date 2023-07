No podemos negar que hay productos de Ikea que se quedan en el imaginario colectivo. Ya sea porque los tenemos en casa o porque no falla: vas a una casa y ahí está. Es el caso de las cómodas Malm o del zapatero Hemnes pero también seguro que has visto la lámpara Sinnerlig.

La lámpara Sinnerlig de IKEA es una ilustración perfecta del minimalismo y la funcionalidad que se han convertido en sinónimos de la marca sueca de muebles y accesorios para el hogar. Con un diseño elegante y natural, esta lámpara ha sido capaz de captar la atención de diseñadores de interiores y amantes de la decoración de todo el mundo. La Sinnerlig es una lámpara de techo colgante con una pantalla tejida a mano utilizando la técnica tradicional de trenzado de fibras de bambú. Cada lámpara es única debido a esta técnica artesanal, presentando una variación sutil pero distintiva en su patrón. La pantalla semiabierta permite que la luz se filtre de manera suave y difusa, creando una atmósfera acogedora y relajante. Gangas en el outlet de Ikea: tres muebles ideales a mitad de precio En cuanto a su diseño, la lámpara Sinnerlig posee un estilo atemporal. Su naturaleza simple y orgánica puede complementar una amplia variedad de estilos de decoración, desde el escandinavo hasta el moderno y el bohemio. El color neutro del bambú la hace versátil, capaz de mezclarse sin esfuerzo en cualquier paleta de colores. La filosofía detrás del diseño de la lámpara Sinnerlig es clara: resaltar la belleza y la sencillez de los materiales naturales, manteniendo una funcionalidad impecable. Es más que una simple fuente de iluminación; es una pieza de diseño que destaca por sí misma y al mismo tiempo se integra armoniosamente en el entorno del hogar. Esta lámpara tiene un precio de 69,99 euros. Kappeland, o la nueva lámpara que será tu favorita de Ikea Pero como te decíamos más arriba a la Sinnerlig le ha salido una dura competencia. Y sí, también es de Ikea, claro. Se trata de la lámpara Kappeland. Diseñada por Mikael Axelsson, esta lámpara de ratán tiene motivo de espiga que hace que la luz decorativa cree un ambiente cálido y acogedor. También está realizada a mano, por lo que cada una es única. Además también puedes elegir si la parte superior, el cable, es de color blanco o negro para que combine a la perfección con tu hogar. Tiene un diámetro de 46 centímetros mientras que la Sinnerglig tiene 50. Pero lo más contundente para hacerle la competencia a la Sinnerlig es su precio: esta cuesta 44,48 euros.