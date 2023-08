Uno de los desafíos más comunes al limpiar el baño o la cocina es abordar las juntas de los azulejos, que tienden a acumular suciedad y moho con el tiempo. Aquí tienes una mezcla que puedes preparar en casa para limpiar en profundidad estas áreas.

La mezcla casera definitiva para limpiar las juntas de las baldosas

Ingredientes:

1/2 taza de bicarbonato de sodio.

1/4 taza de lejía (blanqueador de cloro).

Agua.

Pasos:

En un recipiente, mezcla el bicarbonato de sodio y la lejía. Añade agua poco a poco hasta conseguir una pasta. Aplica la pasta a las juntas de los azulejos utilizando un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño de limpieza. Deja actuar la mezcla durante unos 5-10 minutos. No dejes que se seque completamente. Después de que la mezcla ha tenido tiempo para actuar, frota con el cepillo para limpiar las juntas. Enjuaga con agua para eliminar cualquier residuo de la mezcla.

Precauciones a la hora de usar esta mezcla

Recuerda siempre ventilar bien la zona mientras usas la lejía, y usar guantes para proteger tus manos. Nunca mezcles la lejía con otros productos de limpieza, ya que puede producir gases peligrosos.

Esta es una solución potente y debe usarse con precaución. No la uses sobre azulejos coloreados, ya que la lejía puede decolorarlos. Siempre es buena idea hacer una prueba en un área pequeña y menos visible para asegurarte de que no dañará tus azulejos o las juntas.