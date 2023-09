En pleno auge de la era digital, el alcohol de limpieza está ganando protagonismo no solo en el ámbito doméstico, sino también en el tecnológico. Y no, no estamos hablando del alcohol que tienes en el botiquín, sino del sorprendente alcohol isopropílico. Acompáñanos en este recorrido por sus innumerables aplicaciones y trucos de limpieza que necesitas conocer.